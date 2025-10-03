Serie D, Reggina-Ragusa: designato il direttore di gara

Terzo appuntamento stagionale per la Reggina al Granillo. Si torna davanti al pubblico di casa dopo la figuraccia rimediata contro la Gelbison e con il solo obiettivo di tornare a vincere. Attenzione ai cartellini gialli, sono già venti in cinque partite più due rossi a Ferraro e Montalto. Non sappiamo se è un record ma comunque il numero è elevatissimo.

Ufficializzata la designazione arbitrale per Reggina-Ragusa, gara valida per la sesta giornata del girone I della serie D, in programma domenica 6 ottobre allo stadio Oreste Granillo, inizio ore 15. Sarà il signor Marco Schmid di Rovereto a dirigere l’incontro, coadiuvato dai signori Giovanni Di Meglio di Napoli e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore.