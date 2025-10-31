Serie D: l’esperto Russotto è sul mercato. Rescissione con l’Acireale
Il calciatore è stato uno dei protagonisti della promozione del Siracusa
31 Ottobre 2025 - 09:18 | Redazione
“La Società Sportiva Dilettantistica Città di Acireale 1946 comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Russotto. La società augura al calciatore le migliori fortune per il prosieguo della carriera“.
Russotto è calciatore esperto e di grande talento. Lo scorso anno, dopo un inizio in sordina, è stato poi uno dei grandi protagonisti della promozione del Siracusa in serie C. I tifosi della Reggina ricorderanno la sua grande prestazione al Granillo soprattutto nel secondo tempo. Dovrebbe trasferirsi al Vittoria in Eccellenza.