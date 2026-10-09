Serie D: la Corte Federale d’Appello respinge il ricorso del Fasano. Reggina interessata

Una lunga attesa che potrebbe essere arrivata finalmente ai titoli di coda. La Reggina vede avvicinarsi il momento del tesseramento di Lorenzo Piras, il giovane portiere che da mesi si allena con la formazione amaranto, senza poter essere ufficialmente utilizzato a causa della controversia giudiziaria che coinvolge il Fasano, sua società di provenienza. Nella giornata di giovedì 8 ottobre è arrivata un’altra decisione sfavorevole al club pugliese. La Corte Federale d’Appello della FIGC, a Sezioni Unite, ha respinto il reclamo presentato contro la mancata ammissione al campionato di Serie D 2026/2027.

Fasano, nuovo ricorso respinto: la Reggina aspetta Piras

Il pronunciamento è arrivato al termine dell’udienza svolta in videoconferenza, davanti alla Corte presieduta da Mario Luigi Torsello. Il reclamo era stato depositato dal Città di Fasano lo scorso 25 settembre. A rappresentare la società biancazzurra l’avvocato Mattia Grassani, mentre per la Lega Nazionale Dilettanti erano presenti i legali Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli. Il dispositivo non lascia spazio a interpretazioni: “Respinge il reclamo in epigrafe”. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese e la comunicazione della decisione alle parti tramite PEC. Una bocciatura che conferma, in questa fase del procedimento, l’esclusione del Fasano dal campionato, anche se il club pugliese ha già annunciato l’intenzione di proseguire la propria battaglia nelle successive sedi della giustizia sportiva e ordinaria.

Piras-Reggina, finalmente ci siamo?

La notizia interessa direttamente la Reggina, che attende da tempo di poter formalizzare il tesseramento di Lorenzo Piras, portiere classe 2006. Il giovane estremo difensore è già a Reggio Calabria e si allena regolarmente con la squadra. Il suo arrivo era stato individuato dalla dirigenza amaranto per completare il reparto dei portieri, ma la situazione federale del Fasano ha impedito finora di perfezionare l’operazione. Adesso, dopo l’ennesimo pronunciamento contrario alla società pugliese, si attende il provvedimento federale che consenta lo svincolo del calciatore, passaggio necessario per procedere al nuovo tesseramento.

La Reggina spera di poter chiudere rapidamente una vicenda trascinatasi per settimane e mettere finalmente Piras a disposizione di Marco Marchionni.