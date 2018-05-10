Sarà lo stadio Granillo di Reggio Calabria a ospitare domenica lo spareggio di Serie D tra Vibonese e Troina, con la Reggina spettatrice interessata

Sarà, come preannunciato, lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria il teatro della sfida di domenica fra Vibonese e Troina. Il match fra calabresi e siciliani, resosi necessario dall’arrivo a pari punti al termine della regular season del girone I del torneo di Serie D, sancirà la formazione che avrà il diritto di partecipare al prossimo campionato di C.

Spettatrice interessata, dunque, anche la Reggina che potrà visionare dal vivo anche qualche interessante prospetto in chiave mercato. A breve, in ogni caso, la LND renderà note le modalità d’accesso alla gara.