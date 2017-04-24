Servizi per mobilità e trasporti, nasce la partnership tra Europcar e Macingo

Prosegue il percorso di crescita di “Macingo”, dal 2014 la più grande community italiana di sharing dei trasporti di merce ingombrante nata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di trasporto, consentendone l’acquisto direttamente on-line.

La partnership con Europcar Italia

L’innovativa startup calabrese ha siglato infatti una importante partnership con Europcar Italia – branch di Europcar Group, leader dell’autonoleggio in Europa e uno dei principali player della mobilità, che consentirà ai rispettivi utenti di godere di benefici economici e agevolazioni sui prodotti e i servizi proposti.

La collaborazione con un player di assoluto rilievo internazionale, quale è Europcar, conferma il carattere fortemente attrattivo di “Macingo” che, proprio di recente, è stata indicata dal sito “Business Insider Italia” fra le dieci app italiane più originali. Un risultato, quest’ultimo, di grande prestigio e particolarmente significativo soprattutto alla luce del vastissimo mercato che caratterizza oggi le piattaforme “Google Play” e “Apple store”, nelle quali sono presenti qualcosa come oltre quattro milioni di app.

L’attenzione della stampa nazionale

L’attenzione della stampa nazionale, peraltro, non è una novità per la giovane startup fondata nel cuore della Piana di Gioia Tauro. Negli ultimi anni, infatti, diversi quotidiani nazionali le hanno dedicato ampio spazio definendola, in alcuni casi, l’“Uber” del trasporto merci ed evidenziandone la portata rivoluzionaria per il settore di riferimento, al pari di colossi del calibro di “Booking.com”.

“Siamo onorati che Europcar Italia abbia scelto il nostro marketplace come partner”, dichiara Daniele Furfaro, Ceo di Macingo.

“La nostra azienda si trova in una cruciale fase di crescita e poter stringere un accordo del genere con un importante player nel panorama della mobilità come Europcar, ci soddisfa enormemente poiché testimonia la bontà del lavoro svolto fino ad oggi e, soprattutto, ci incoraggia a correre ancora più veloce per diventare il sito di riferimento per il trasporto di merci in Italia e all’estero. Sin dall’inizio di questa avventura – evidenzia Furfaro – l’obiettivo è stato quello di innovare costantemente i nostri servizi rendendo, ciò che era una semplice idea originale, uno strumento efficace e continuando ad implementare e combinare diverse tecnologie per raggiungere l’eccellenza in termini di performance.

L’accordo con Europcar ci consente di acquisire maggiore slancio configurandosi come un tassello strategico nel quadro della nuova fase in cui, auspichiamo, Macingo possa compiere un ulteriore salto di qualità”.