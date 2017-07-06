In servizio i nuovi Agenti stagionali della Polizia Municipale

Sono già in servizio da qualche giorno i nuovi agenti stagionali operativi presso il Comando della Polizia Municipale di Reggio Calabria. Su indicazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà e dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Reggio Calabria Antonino Zimbalatti, i 25 nuovi vigili, che opereranno a supporto ed integrazione del personale in organico, sono stati impiegati nel settore del controllo della viabilità, parte integrante del Servizio Polizia Stradale, diretto dall’Ufficiale della Polizia Municipale Istruttore Direttivo Salvatore Garofano.

«Il nuovo personale in servizio – ha spiegato l’Assessore Antonino Zimbalatti – ci consente di aumentare la dotazione di operativi necessari per un maggiore e più efficace controllo del territorio. Abbiamo voluto che le nuove unità, tutti agenti molto preparati e adeguatamente formati al servizio, iniziassero ad operare su strada a supporto dell’organico ordinario in servizio presso il nostro Comando. Abbiamo predisposto la presenza di pattuglie miste, composte in parte da personale ordinario ed in parte dalle nuove leve, cosi da garantire una continuità sulle attività già in essere e dare anche un supporto agli Agenti stagioni in termini di istruzione nelle procedure, soprattutto nel rapporto con i cittadini».

«Il nuovo personale – ha aggiunto Zimbalatti – ci consentirà di aumentare i controlli soprattutto nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti durante la stagione estiva. Mi riferisco ad esempio al Corso Garibaldi e al Lungomare Falcomatà, a piazza Garibaldi e via De Nava, dove la presenza della Polizia Municipale garantisce un supporto al cittadino in termini di sicurezza e legalità, cosi come al Lido Comunale e sulle aree mercatali. Inoltre abbiamo disposto di intensificare le attività nelle aree fuori dal centro ma ugualmente molto trafficate, ad esempio il viale Aldo Moro e via Cardinale Portanova. Gli effetti di questa nuova presenza si stanno già facendo sentire, abbiamo ricevuto tantissimi di messaggi di apprezzamento da parte di cittadini che finalmente vedono aumentare la presenza della Municipale su strada. Come sappiamo il nostro Comando è alle prese con un’atavica difficoltà sul personale in organico, che adesso stiamo sopperendo con il prezioso apporto dei nuovi Agenti».