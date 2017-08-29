Un giorno importante per tutti i fan di Star Wars si avvicina, è il Force Friday, che quest’anno arriverà venerdì 1 settembre. In onore dell’arrivo di questo giorno speciale, Catawiki – sito di aste online per oggetti unici e speciali – offre a tutti i fan la possibilità di partecipare all’asta per uno dei più grandi set Lego mai realizzati: il Millennium Falcon 10179. Un pezzo veramente speciale, forse il sogno di ogni collezionista di LEGO, questo modello è il più grande set di Star Wars mai realizzato ed è a tutti gli effetti il più caro al mondo, con un prezzo stimato tra i 4.000 e i 6.000 euro!

Il Force Friday è l’evento che da due anni la LucasFilm organizza per rivelare in grande stile il merchandising legato ai film della saga. Gli articoli e i gadget inediti che saranno presentati quest’anno sono quelli relativi al prossimo episodio di Star Wars, “Gli ultimi Jedi”, che uscirà nelle sale italiane il 13 dicembre. Dalle figurine ai videogiochi, fino alle spade laser cartonate, c’è una quantità immensa di materiale Star Wars che fa impazzire i fan di tutto il mondo. Nel 2015 i ricavati dalle vendite di questi articoli hanno raggiunto un picco di 1,5 miliardi di dollari. Per questo non c’è da stupirsi se un pezzo come il Millenium Falcon LEGO proposto all’asta da Catawiki raggiunga una cifra così spettacolare.

Più di 4.000 euro possono sembrare a molti un po’ troppi soldi per dei mattoncini LEGO, ma per un vero fan e appassionato collezionista questo pezzo unico e speciale rappresenta molto di più. Non solo, bisogna pensare anche che il LEGO può essere un investimento migliore rispetto alle azioni o addirittura all’oro: il valore dei LEGO da collezione aumenta infatti ogni anno. Se poi si tratta di LEGO Star Wars, il loro valore aumenta ancora di più: il recente rilascio del VII episodio della saga, “The Force Awakens” ha rilanciato la popolarità della già amatissima sci-fi serie, contribuendo a mantenere i memorabilia ad essa legati al top del loro valore.

Ma cosa rende questo set Millennium Falcon LEGO così speciale?

Questo set da record è parte di una serie limitata, la “Ultimate collector’s series”, per cui ne furono prodotti unicamente 10.000 esemplari, oggi trovarne uno conservato nella scatola originale in buone condizioni e completo in tutte le sue parti è quasi impossibile. A questo si aggiunga che è uno dei pezzi più spettacolari mai realizzati dalla LEGO, secondo in grandezza solo al set che riproduce il Taj Mahal, una volta completato raggiunge quasi un metro di lunghezza. “Trovarne un esemplare di Millennium Falcon 10179 ancora in queste ottime condizioni è cosa eccezionalmente rara; siamo orgogliosi e fieri di poterlo proporre all’asta perché è un oggetto che può fare veramente la felicità di ogni collezionista, ci aspettiamo per questo di vedere una folla di offerte” commenta entusiasta l’esperta di giocattoli e memorabilia per Catawiki, Diana van der Valk .

L’asta andrà avanti proprio fino allo scoccare del Force Friday, il 1 settembre: il giorno perfetto per tutti i fan di fare acquisti in tema Star Wars, potete fare anche voi la vostra offerta a questo link.

Informazioni su Catawiki

Catawiki è il sito d’aste online a più rapida crescita in Europa. Fondata nel 2008 da René Schoenmakers (CEO) e Marco Jansen (CTO) originariamente come community per collezionisti, Catawiki è poi diventato il primo sito per l’acquisto e la vendita di oggetti speciali. Dal 2011, Catawiki presenta aste settimanali attualmente in 80 diverse categorie, incluse auto d’epoca, arte, gioielleria, libri e orologeria. Nel dicembre 2015 Catawiki ha vinto il primo premio Deloitte Technology Fast500 come azienda europea a più rapida crescita. Le aste sono seguite da esperti specializzati che garantiscono la varietà e l’elevata qualità degli annunci. Il sistema di pagamento interno a Catawiki garantisce a venditori e compratori un metodo di pagamento semplice e sicuro.

Per maggiori informazioni

Mediatyche – Ufficio stampa Catawiki

Luca Cigliano – +39 393.8138965 – luca.cigliano@mediatyche.it

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