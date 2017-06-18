Sette Delfini giocano con i surfisti del Circolo Velico
Una visita gradita a pochi metri dalla terrazza del Circolo Velico Reggio: sette delfini giocano con i surfisti, le immagini sono spettacolari
18 Giugno 2017 - 20:06 | di Pasquale Romano
Una visita gradita di sette delfini a pochi metri dalla terrazza del Circolo Velico Reggio ha allietato la giornata di oggi facendo scattare una serie di immagini che sono spettacolari e che dimostrano che le nostre acque, nonostante tutto, sono appetibili di chi è sano …come un pesce.
La fotografia si giudica da se, e non ci sono parole che possano essere utilizzate per un ulteriore commento.
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