Sette Delfini giocano con i surfisti del Circolo Velico

Una visita gradita di sette delfini a pochi metri dalla terrazza del Circolo Velico Reggio ha allietato la giornata di oggi facendo scattare una serie di immagini che sono spettacolari e che dimostrano che le nostre acque, nonostante tutto, sono appetibili di chi è sano …come un pesce.

La fotografia si giudica da se, e non ci sono parole che possano essere utilizzate per un ulteriore commento.