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Settimana all’insegna della Fisica moderna al Liceo Scientifico ‘A. Volta’

Quattro giorni tra convegno, laboratori e attività scientifiche al Liceo Volta con la Fisica moderna e gli esperti del CERN

04 Febbraio 2017 - 14:46 | di Redazione

Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria, sede dell'incontro con l'ammiraglio Romano Sauro

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa anche quest’anno il Liceo Scientifico “A.Volta” offre dal 4 al 7 febbraio 2017 ai propri alunni percorsi didattici e pratiche laboratoriali sulla Fisica Moderna. I ragazzi saranno guidati in questo percorso dalla Dott.ssa Antonella Del Rosso (Membro del Gruppo Educazione, Comunicazione e Outreach del CERN) e dal Prof. Riccardo Barberi (Ordinario di Fisica presso UNICAL e Coordinatore responsabile del Network di Ricerca europeo AMA-LCD in ambito Research Training Networks).

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

SABATO 4 FEBBRAIO
Ore 9,30-12,30 Convegno “IL CERN Acceleratore di scienza”.
Ore 15,30-17,30 Attività ludico-scientifiche. Tracce dell’ invisibile (diretto agli alunni del primo biennio del liceo Volta e agli alunni delle secondarie di primo grado).

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO
Ore 9,00-13,00 Laboratori di fisica delle particelle (Attività didattico-laboratoriali per gli studenti del secondo biennio).
Ore 16,00-18,00 Le nuove frontiere della fisica moderna. Il CERN dalla ricerca scientifica alle applicazioni tecnologiche (Corso di formazione per i docenti).

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO
Ore 9,00-11,00 Laboratori di fisica delle particelle (Attività didattico laboratoriali per gli studenti delle quinte classi).

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