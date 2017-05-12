Settimana della Musica a scuola, applaudito concerto di flauti degli alunni dell’ic Falcomatà Archi

Emozioni, sentimenti, musica; e quindi, storia, geografia, letteratura: è stato questo, il mix di elementi suscitati da un progetto a carattere sperimentale condotto durante l’anno scolastico ormai vicino alla conclusione, dagli alunni dell’istituto comprensivo Falcomatà Archi.

“Siamo Noi la colonna sonora della Vita”, è stato il titolo del progetto ad inizio anno partito con la visione di tre film capolavoro: “Titanic“, “Mission“, “La vita è bella“. Proseguito con lo studio delle loro trame basate su racconti della letteratura mondiale di grande impatto emotivo: storie di amore, di coraggio, altruismo, l’immenso affetto di un padre e di una madre per il loro figlio, ma anche di odio, guerre, credenti uccisi a causa dello loro fede in Dio, avvenute in diversi luoghi della nostra terra, in diverse epoche. Progetto continuato con lo studio con tanto di lettura di spartito musicale, delle loro colonne sonore che continuano a riscuotere grande successo nel mondo. Infine, la reinterpretazione delle stesse colonne sonore attraverso l’uso dello strumento musicale del flauto da cui si sprigionano suoni magici e si realizzano melodie ricche di sentimenti e di emozioni dell’animo.

Il concerto di flauti dell’orchestra

Il risultato finale per gli artisti esecutori, oltre settanta alunni delle classi quinte della primaria di Santa Caterina e delle classi prime della scuola media Ibico Pirandello, è stato perciò una serata eccezionale di buona musica vissuta assieme ai propri docenti, genitori, nonni, amici, che in gran numero, martedì 9 maggio 2017, si sono ritrovati alla scuola Klearchos di Archi. Spettatori che più volte hanno premiato la loro straordinaria esibizione musicale con scroscianti applausi. Un’esibizione durante la quale gli alunni hanno mostrato l’eccellente abilità conseguita nel corso di studio, e soprattutto sono stati felici di fare musica e stare gioiosamente insieme. Centrando, così il valore della continuità didattica, fortemente perseguito dalla dirigente scolastica Serafina Corrado.

Si colloca dunque, con pieni voti nell’albo d’oro dell’ic Falcomatà Archi il concerto dell’Orchestra di flauti dolci: “Siamo Noi la colonna sonora della Vita” di apertura della “Settimana della Musica a Scuola” edizione 2017, manifestazione celebrata in tutta Italia nell’ambito delle iniziative ministeriali di diffusione della conoscenza e studio e della pratica dello strumento musicale in ogni ordine e grado della scuola pubblica. Il Progetto sulle colonne sonore da film e la Settimana sono state alcune delle iniziative didattiche promosse e sostenute dal dirigente Serafina Corrado nella convinzione che è “bellissimo e fortemente educativo fare musica insieme, tutte e tutti, perché si alimenta la crescita individuale e collettiva dei futuri cittadini”. Concetto di grande valore condiviso nel suo intervento dal musicista e ricercatore Gianni Nuti, ospite d’onore della serata e tra i relatori l’indomani del convegno nazionale organizzato dal Miur e dal Comitato Nazionale per l’apprendimento pratico della musica nella scuola.

Il direttore Martino Parisi e i docenti

Applausi agli alunni dunque, e altrettanti scroscianti applausi allo straordinario direttore della giovane orchestra di flauti professore Martino Parisi che nel corso dell’anno ha guidato il laboratorio di strumento musicale. E calorosi applausi, infine alle docenti dei plessi di Santa Caterina e dell’Ibico-Pirandello che hanno collaborato con il professore Parisi, e hanno guidato gli alunni anche nel realizzare una mostra di disegni e i video che hanno illustrato il progetto scolastico, insegnanti Teresa Cambareri, Maria Concetta Mammoliti, Ottavia Miggiano, Donatella Santoro e Angelamaria Serrao.