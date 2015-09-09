Anche quest’anno Assomensana, associazione non profit di neuropsicologi, organizza l’appuntamento a livello nazionale che, per il 8° anno consecutivo, permetterà a tutti di controllare e migliorare gratuitamente le proprie performance cognitive. Gli specialisti (psicologi, neurologi e geriatri) che aderiscono alla Settimana di Prevenzione dell’Invecchiamento Mentale 2015 effettueranno, a titolo completamente gratuito, un check-up sullo stato di salute delle capacità intellettive a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Il test, individuale, si svolgerà con prove “carta e matita”, in circa 40 – 50 minuti. L’esame non prevede costi per l’utente e, al termine, lo specialista può dare informazioni personalizzate sul funzionamento delle principali attività cognitive, quali memoria, attenzione, concentrazione, linguaggio ecc., e fornire suggerimenti su come mantenerle in ottima forma, anche con la “Ginnastica Mentale® ”, esclusiva di Assomensana.

L’evento prende spunto dalla considerazione che molte persone invecchiano bene fisicamente, ma presentano problematiche cognitive (smemoratezze, disattenzioni, disorientamento, ecc.) che compromettono seriamente la qualità di vita del singolo e, oltre certi limiti, determinano anche elevati costi sociali. Le persone sono spesso rassegnate a questa perdita di lucidità, mentre l’evidenza scientifica suggerisce che, con opportuni accorgimenti (che riguardano la sfera degli esercizi mentali, dell’alimentazione, del movimento ecc.), è possibile mantenere ad un livello costante e ottimale l’abilità, la flessibilità e le prestazioni delle funzioni cognitive.

L’iniziativa è volta quindi a promuovere la salute pubblica e a veicolare il messaggio che è possibile prevenire e rallentare il deterioramento cognitivo a qualsiasi età, purché si adottino adeguati stili di vita.

Per prenotare il check up, rivolgersi a:

Dott.ssa STEFANIA PETRULLI Via Georgia 16 89100 – REGGIO CALABRIA – RC Cel. 3247953594 email. petrulli.stefania@gmail.com