Una settimana di letture ad alta voce per i volontari cirotani

Ha aperto i suoi battenti nel 2013 il Circolo LaAV – letture ad Alta Voce – di Cirò Marina e da quel momento ha inteso appassionare molti utenti alla lettura. Una rete di Circoli in tutta Italia, unico questo in Calabria, il cui fine ultimo è rendersi volantari e leggere per gli altri. Un volontariato culturale, che stimola le capacità cognitive di chiunque, specie dei bambini.

E in tal senso i lettori LaAV di Cirò Marina che ricordiamolo sono, Gina Sgrò, Mariapaola Ierise, Maria Teresa Calzona, Amalia Manno, Candida De Marco, Maria Puleo, Rosa Caruso, Maria Rosa Pugliese, Salvatore Papaianni e Virginia Marasco hanno inziato il loro tour nelle scuole per Libriamoci.

Lunedì 24 ottobre: le letture alle elementari

Settimana intensa infatti per il Circolo LaAV di Cirò Marina che, su gentile invito delle insegnanti, ha partecipato all’iniziativa Libriamoci in numerose scuole del paese.

La settimana di Libriamoci si è aperta lunedì 24 Ottobre e i volontari della LaAV hanno curato i momenti di lettura per 14 classi delle scuole elementari del primo e secondo istituto comprensivo.

Presso la scuola elementare “G. Ferrari” dell’istituto comprensivo “Filottete” gli alunni delle classi quinte, sezz. A, B, C, D ed E, hanno ascoltato – attenti e partecipi – brani selezionati dai soci LaAV tratti da “Don Chisciotte della Mancia” di Miguel de Cervantes e da “Le streghe” di Roald Dahl. Grazie all’invito ricevuto da parte delle insegnanti Margherita Falbo, Giuseppina Valente, Rita Gallella, Nesma Parrila e Anna Foresi, i lettori LaAV hanno tracorso una piacevole mattinata insieme ai piccoli ascoltatori divertiti e incuriositi.

Nella stessa mattina i volontari della lettura, invitati dall’insegnante Rita Arcuri, presso la scuola elementare “Butera” del secondo istituto comprensivo, hanno letto numerosi brani tratti da altrettanti testi: gli alunni delle classi seconde sezz. A e B, terze sezz. A, B e C, quarte sezz. A e B, e quinte sezz. A e B hanno ascoltato estratti da “Don Chisciotte della Mancia”, “Verde menta” di Elisabetta Jankovic, “Il GGG” (Roald Dahl), “Il viaggio del leone golosone” (a cura degli alunni della scuola primaria Madre Teresa Quaranta di Roma) mostrandosi interessati, divertiti e partecipi, coinvolti anche in prima persona dai lettori durante la lettura dei passi.

Martedì 25 ottobre alla scuola media Don Bosco

Martedì 25 il Circolo LaAV ha poi proposto la lettura ad alta voce agli alunni della scuola media “Don Bosco” dell’istituto comprensivo “Filottete”, grazie all’invito delle insegnanti Rosa Caruso e Simona Caparra. La mattinata è trascorsa in compagnia di “Don Chisciotte della Mancia” e di “Una storia semplice” (Leonardo Sciascia) letti per le classi prime sezz. B, C e D, seconde sezz. B, C, D ed E, terze sezz. B e D.

La classe prima B, dell’insegnante Loredana Riganello, ha inoltre assistito e partecipato alla lettura del simpatico “Why Giraffe has a long neck” letto in lingua inglese a due voci dall’insegnante stessa coadiuvata da una lettrice LaAV.

Mercoledì 26 le avventure del Cavaliere dalla Triste Figura hanno incuriosito gli alunni della scuola media “Casopero”. Le classi prime, seconde e terze hanno accolto con curiosità e attenzione i volontari LaAV, coinvolti nel progetto Libriamoci dalle insegnanti Filomena Zungri e Barbara Turano.

Giovedì 27 ottobre: ancora alla scuola Ferrari

Giovedì 27 sono stati gli alunni delle classi quarte sezz. A, B, C, D ed E della scuola elementare “G. Ferrari” ad ascoltare le letture ad alta voce proposte dai volontari LaAV su invito dell’insegnante Anna Russo, Caterina Chimenti, Calabretta Angelina, Gentile Maria, Malena Rosa. I volontari hanno letto brani tratti da “Le streghe” (Roald Dahl) creando una suggestiva atmosfera, a luci spente con tutti i bambini visibilmente interessati e incuriositi dalla trama di questa storia così avvincente ed emozionante.

La LaAV di Cirò Marina inizia questo anno di attività partendo dai bambini, ma ha in serbo altrettante attività di lettura aperte a tutti coloro i quali vorranno ascoltarli.

„Ci incontriamo come Circolo una volta a settimana, ci confrontiamo, leggiamo, selezioniamo le letture e le scegliamo in base ad una richiesta, un’argomento o a piacimento, stiamo programmando alcune attività di lettura che speriamo possano essere partecipate“ così ci dice Gina Sgrò coordinatrice Laav per Cirò Marina.