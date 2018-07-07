Dal 9 al 13 luglio l'area Modenelle di Arghillà Nord ospita cinque giorni di sport, gioco, musica e laboratori per bambini e ragazzi, con ospiti e testimonial

“Strade di sport e colori” è l’iniziativa d’animazione sportiva di strada promossa dal Csi di Reggio Calabria, dal Coordinamento Arghilla’, dalla Parrocchia S. Aurelio di Arghilla’, dall’associazione Abacki e dall’associazione il Tralcio, dedicata ai bambini e ragazzi di Arghillà, dal 9 al 13 luglio .

L’evento è patrocinato da Libera, CSV dei due Mari, Università Dante Alighieri e Action Aid e all’appello hanno risposto anche numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni che dedicheranno un po’ del loro tempo per stare assieme ai ragazzi. Cinque giorni di sport, gioco, musica e laboratori.

Cinque giorni di giochi nell’area Modenelle

Dalle 8.30 alle 12.30 l’area Modenelle di Arghilla’ Nord, a partire da Piazza Don Italo Calabrò completamente bonificata, e accudita dagli stessi abitanti, simbolo della rinascita del quartiere, riprenderà vita e si animerà con le attività dei volontari e dei bambini.

Il campetto, appena sistemato, la piazzetta e gli atri dei palazzi si trasformeranno in spazi da vivere e dove far nascere relazioni, e per qualche giorno si dimenticheranno le problematiche quotidiane, tuttora presenti ma ormai in via di risoluzione, stante l’impegno non più sporadico ma continuativo di tutto il Quartiere per la sua rinascita.

Testimonial e forum del ‘terzo tempo’

Oltre le varie attività, ogni giorno i bambini e i ragazzi ( dai 5 ai 15 anni) incontreranno un testimonial a tema. Nell’attività chiamata “terzo tempo” delle ore 11, spazio ai forum con assoluti protagonisti i più piccoli del territorio, che potranno incontrare dei protagonisti della società civile e delle istituzioni su varie tematiche.

Lunedì ci saranno il Garante dell’Infanzia Vanni Campolo e l’assessore ai servizi sociali Lucia Nucera,nel corso della settimana si alterneranno il magistrato Stefano Musolino, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del mondo sportivo, il Coordinamento Ambiente e il Sindaco Giuseppe Falcomatà che chiuderà il ciclo degli incontri.

I bambini saranno impegnati in tornei polisportivi, giochi motori e attività ludiche, con spazio per nuove ed entusiasmanti discipline( karate, Ginnastica Ritmica e Pallacanestro). Per le l’attività saranno coinvolti oltre trenta volontari.

Il laboratorio per il nuovo parco giochi

Lunedì pomeriggio inoltre, alle 18, presso il campetto a Modenelle, laboratorio di partecipazione e confronto con i ragazzi per decidere e dettagliare l’intervento di riqualificazione e realizzazione del parco giochi e spazio sportivo ad Arghilla’Nord.

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà