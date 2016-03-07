Sfilata di cinquecentisti per la Festa della donna

Rose, mimose e Fiat 500 d'epoca: i cinquecentisti reggini tornano a sfilare l'8 marzo con la terza edizione della manifestazione dedicata alle donne

Otto Marzo: donne, rose, mimose e “vecchie” Fiat 500.

Anche per questa stagione, il fiduciario dell’Associazione “Fiat 500 Club Italia” coordinamento di Reggio Calabria, Enzo Polimeni, ha allestito una sfilata di Fiat 500 rigorosamente allestite di mimosa.

La terza edizione della sfilata delle 500

Terza edizione di una manifestazione divenuta appuntamento da non perdere per gli amanti della famigerata auto del dopoguerra che prenderà il via con il patrocinio della Provincia, del Comune di Reggio, della Regione e dell’Automobile Club Reggio Calabria.

“Per questa terza edizione -esordisce il responsabile del Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Reggio Calabria, Enzo Polimeni- ci aspettiamo, come ogni anno, tanti partecipanti con una buona cornice di pubblico. Per questo appuntamento, come già avvenuto la scorsa stagione, abbiamo condiviso il progetto con il patrocinio dell’Automobile Club Reggio Calabria, della Regione Calabria, del Comune e della Provincia reggina. Una manifestazione che, di certo, si rivelerà di gran livello per tutti gli amanti delle 500”.

Programma e percorso della sfilata

L’iniziativa dei cinquecentisti dedicata alle donne prenderà il via martedì 8 Marzo alle ore 16.30 con il concentramento nel Piazzale Botteghelle tra il Viale Messina ed il Viale Calabria. Successivamente la carovana sfilerà, in colonna, per la città di Reggio Calabria partendo proprio dal Botteghelle in direzione Corso Garibaldi, discesa Foti, Via Marina, Santa Caterina e ritorno dalla Via Marina Bassa, Via Mercalli, Stadio, Viale Aldo Moro. Per le ore 20 è previsto l’arrivo al Bar Olimpia con sosta per aperitivo e torta per tutti i partecipanti.