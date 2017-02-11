Shooting fotografico lussuoso per il calabrese Anton Giulio Grande – FOTO

Anton Giulio Grande, affida questa volta l’immagine della sua collezione di Alta Moda nella giornata di domenica ad un lussuoso shooting fotografico a Palazzo Ferrajoli, uno dei palazzi storici della capitale tra opere di Andy Warhol e Mario Schifano. Ma veicolerà le immagini dei suo preziosi abiti solo attraverso la rete dei social.

Abiti giocati sui colori dell’arcobaleno dal rosso fuoco al rosa cipria, dal giallo all’arancio. Filo conduttore il plissé soleil, rivisitato in chiave personale ed artistica da inusuali disegni di rombi e losanghe mixati tra loro.

Abiti sensuali e colori accesi

Lo stilista calabrese non contraddice la sua propensione per la creazione di mise sexy che valorizzano le curve femminili e propone quindi abiti giocati sui colori sensuali come il rosso fuoco, il rosa cipria, il giallo e l’arancio.

Corpetti ricamatissimi in tulle elasticizzato, rubati alla sensualità della lingerie, indossati su gonne di georgette o taffetà, sempre lavorate da plissé e da giochi di balze.

Le gonne voluminose ma leggerissime, sono costruite da metri e metri di organza tagliata in piccoli sbiechi plissettati e cuciti tra loro.

A completare la sontuosità degli abiti, mantelle di pizzo rosso o nero impreziosite da ricami, con bordure di piume colorate.

Il percorso dello stilista

Da bambino sognava di disegnare gli abiti per le bellissime soubrette protagoniste degli spettacoli della televisione del sabato sera; da grande, grazie al suo talento, è diventato uno degli stilisti preferiti dalle star della TV e dello spettacolo.

Nato a Lamezia Terme 39 anni fa, ha studiato al Polimoda di Firenze e successivamente al Fit di New York. A soli 23 anni ha partecipato alla sfilata di Piazza di Spagna e si è imposto all’attenzione della critica collaborando prima con l’atelier delle Sorelle Fontana, poi con la maison Gattinoni. Dal 1996 ha lanciato le sue collezioni Anton Giulio Grande.

Oggi è uno degli stilisti haute couture più apprezzati. I suoi abiti sono pensati per una donna sensual-chic, che usa il fascino come strumento di seduzione.

Il successo delle sue collezioni è legato ai riflettori dello star system, ma anche alla qualità di capi di alta moda realizzati completamente a mano dalle sue “sartine” di Calabria, abili artigiane e preziose custodi di antichi rituali tessili e tecniche di ricamo tradizionali.

Tra le dive che vestono i suo abiti Valeria Marini, Alba

Parietti, Nina Moric, Aida Yespica, Pamela Prati, Belen Rodriguez, Anna Kanakis, Eva Grimaldi, Elenoire Casalegno, Anna Valle, Claudia Gerini, Natasha Stefanenko, Martina Colombari, Cristina Chiabotto, Manuela Arcuri, Anna Falchi.

Tra i divi che indossano la griffe AGG Fabio Fulco, Danny Quinn, Giorgio Pasotti, Marcus Schenkenberg.