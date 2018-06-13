Il torneo nazionale di minibasket dell'Eutimo Basket di Locri torna dal 15 al 17 giugno con squadre da tutta Italia e i Freestylers Da Move

Per il 6 anno consecutivo, ritorna la Ionicup Arena, il Torneo Nazionale Minibasket organizzato dall’Eutimo 1995 Basket di Locri del Presidente Enzo Schirripa.

Piazza dei Martiri farà nuovamente da cornice all’evento riconosciuto dalla Federazione Italiana Pallacanestro.

L’energia di Sergio e Roberto Schirripa, di Lucia Rossi e di tutto il motore trainante dell’Eutimo sta provando a stupire.

Ionicup scende in campo da venerdì 15 giugno 2018 a domenica 17 giugno 2018.

La manifestazione includerà, nuovamente, squadre di Aquilotti e Gazelle in arrivo da tutta Italia all’interno di un’edizione tutta da scoprire e da vivere.

Nella giornata del sabato tutti i mini atleti avranno l’opportunità di giocare nello spettacolare scenario di Gerace, uno dei Borghi antichi più belli ed affascinanti d’Italia.

La kermesse sarà impreziosita dalla presenza dei “Da Move” gruppo i Freestylers che infiammerà la platea di Calabria con giochi cestistici e non solo realmente spettacolari.

Le squadre partecipanti rappresenteranno svariate parti della Calabria, da Reggio a Catanzaro, da Lamezia e Gioia Tauro a Cosenza distribuendosi per tutta la nazione.

In terra locrese sono previsti arrivi dal Lazio, Sicilia, Puglia, Lombardia, Liguria e non solo.