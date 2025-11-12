L’UICI di Reggio promuove lo ‘Showdown’: sport e inclusione per i non vedenti

Una dimostrazione della disciplina sportiva pensata per le persone cieche e ipovedenti che unisce abilità, concentrazione e spirito di squadra

Sabato 15 novembre 2025, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio Calabria, in via Don Minzoni n. 12, si terrà una dimostrazione pratica di showdown, la disciplina sportiva pensata per le persone cieche e ipovedenti che unisce abilità, concentrazione e spirito di squadra.

L’iniziativa è promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria, con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 7 “Istruzione, Sport e Politiche Sociali”, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto tra le stesse.

Protagonisti e regolamento

I protagonisti della dimostrazione saranno Domenico Ligato e Michele Mauro, atleti non vedenti, che mostreranno al pubblico le tecniche e le regole del gioco del showdown, una disciplina simile al tennis da tavolo, praticata in totale sicurezza grazie all’uso di palline sonore e speciali barriere di protezione.

Sport e disabilità visiva: coordinazione e autonomia

Attraverso il suono e il tatto, le persone con disabilità visiva sviluppano riflessi, coordinazione e senso dello spazio, dimostrando come lo sport possa diventare un potente strumento di autonomia, benessere e socialità.

Un ringraziamento alla ASD Reggina UICI

Un ringraziamento speciale va alla società sportiva ASD Reggina UICI, fondata dalla Sezione UICI di Reggio Calabria, per la disponibilità e la collaborazione offerte per la buona riuscita dell’iniziativa e per l’impegno costante nel promuovere l’attività sportiva per persone cieche e ipovedenti.

Un’opportunità di inclusione

La dimostrazione sarà un’occasione per far conoscere da vicino uno sport in rapida espansione, capace di abbattere barriere e pregiudizi, promuovendo una cultura dell’inclusione e della partecipazione attiva.

Un’iniziativa che conferma l’impegno dell’UICI di Reggio Calabria nel diffondere la pratica sportiva come parte integrante del percorso di crescita, autonomia e piena partecipazione delle persone con disabilità visiva.