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SI conclude l’esperienza di Calabrese alla Polisportiva Futura

Dopo una stagione di giocate decisive, Matteo Calabrese lascia la Polisportiva Futura: il ringraziamento della società e del giocatore

26 Maggio 2017 - 16:18 | di Pasquale Romano

Foto per l'addio di Matteo Calabrese alla Polisportiva Futura

Nessun problema tra le parti solo una differenza non colmabile tra offerta e domanda .
Matteo è stato uno degli artefici principali della seconda parte della stagione appena conclusa .
In campo con la sua maglia numero due , tante giocate importanti e decisive .
Senza dubbio la più bella giocata è quella relativa al gol spettacolare a Rossano contro il Rogit quando dalla sua area vedeva il portiere leggermente fuori dai pali e con un perfetto pallonetto metteva il pallone alle spalle del portiere stesso .
Il presidente Cogliandro non esita a definire Matteo una grande persona ed un grande professionista che avrà modo di dimostrare ancora altrove il suo valore .
GRAZIE a nome di tutti ed un grosso in bocca al lupo .
Matteo da parte sua ringrazia la FUTURA dove ci tiene a salutare con affetto la società , i tifosi ed i suoi compagni perché con tutti si è creato un rapporto personale al di là del parquet. Grazie a tutti .
GRAZIE a Te Matteo sarai sempre uno di noi !

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