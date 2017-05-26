SI conclude l’esperienza di Calabrese alla Polisportiva Futura

Nessun problema tra le parti solo una differenza non colmabile tra offerta e domanda .

Matteo è stato uno degli artefici principali della seconda parte della stagione appena conclusa .

In campo con la sua maglia numero due , tante giocate importanti e decisive .

Senza dubbio la più bella giocata è quella relativa al gol spettacolare a Rossano contro il Rogit quando dalla sua area vedeva il portiere leggermente fuori dai pali e con un perfetto pallonetto metteva il pallone alle spalle del portiere stesso .

Il presidente Cogliandro non esita a definire Matteo una grande persona ed un grande professionista che avrà modo di dimostrare ancora altrove il suo valore .

GRAZIE a nome di tutti ed un grosso in bocca al lupo .

Matteo da parte sua ringrazia la FUTURA dove ci tiene a salutare con affetto la società , i tifosi ed i suoi compagni perché con tutti si è creato un rapporto personale al di là del parquet. Grazie a tutti .

GRAZIE a Te Matteo sarai sempre uno di noi !