Si conclude il primo modulo della Scuola di cultura politica

Il primo modulo della Scuola di cultura politica si concluderà sabato 10 dicembre con la lezione della prof.ssa Carmela Salazar sul tema “La tutela dei diritti fondamentali nel costituzionalismo multilivello”.

L’incontro si terrà alle ore 11,00 a Palazzo Sarlo in via T. Campanella.

Saranno presenti il prof. Francesco Manganaro, direttore del DiGiEc, Nico D’Ascola, presidente della Commissione Giustizia del Senato e direttore della Scuola, l’avv. Raffaele Cananzi, presidente dell’Istituto Isesp e il prof. Daniele Cananzi, coordinatore scientifico della Scuola.

Carmela Salazar è professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Fa parte del Comitato scientifico della rivista “Nuove autonomie”, è componente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti (AIC), dal 2010 fa parte del consiglio direttivo dell’associazione nazionale di studiosi della Giustizia costituzionale “Gruppo di Pisa”.

Nel 2013 è stata nominata dal Presidente del Consiglio Letta nella commissione dei 35 saggi per la revisione costituzionale.