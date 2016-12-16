Concluso il corso di alta formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento

Oltre 35 tra commercialisti e avvocati hanno ottenuto la qualifica di Gestore della Crisi grazie al corso dell'Università Mediterranea e degli Ordini dei Commercialisti

Grande successo per il Corso di Alta Formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento svoltosi grazie alla sinergia oramai consolidata tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, Palmi e Locri, che ha visto oltre 35 professionisti tra commercialisti ed avvocati, impegnati in un percorso formativo che li ha portati ad acquisire la qualifica di “Gestore della Crisi da sovraindebitamento”.

Formatori e consegna degli attestati

Il Corso di Alta Formazione, grazie a stimati e riconosciuti formatori scelti tra magistrati, docenti universitari, dottori commercialisti ed avvocati, ha pienamente soddisfatto la richiesta formativa degli iscritti con le conoscenze teorico pratiche necessarie a gestire la innovativa quanto problematica tematica del sovraindebitamento anche mediante la presentazione di casi concreti e la presentazione degli strumenti operativi utilizzabili nella procedura prevista dalla legge n. 3 del 27.01.2012.

Venerdì 16 dicembre, nella bellissima cornice della tradizionale cena di gala per lo scambio di auguri tra i Commercialisti reggini, organizzata presso L’A Gourmet L’Accademia dello Chef Filippo Cogliandro, si celebrerà il raggiungimento di importanti traguardi professionali (25, 40 e 50 anni di professione) e la consegna degli attestati di alta qualificazione ed abilitazione, siglati dal responsabile del comitato scientifico e Direttore del Corso prof. Giovanni D’Amico – Ordinario di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – e dal Dott. Stefano Poeta – Responsabile SAF Calabria e Basilicata sede Reggio Calabria, Palmi e Locri.

Il dialogo con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

Il Corso è stato anche occasione per rafforzare l’avviato dialogo tra i Commercialisti della provincia di Reggio Calabria, il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia – DiGiEc dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e le istituzioni cointeressate.

Essere Commercialisti è vivere la cultura, lo studio e la ricerca scientifica quindi, offrirla con professionalità, dignità e rettitudine morale.