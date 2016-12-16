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Concluso il corso di alta formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento

Oltre 35 tra commercialisti e avvocati hanno ottenuto la qualifica di Gestore della Crisi grazie al corso dell'Università Mediterranea e degli Ordini dei Commercialisti

16 Dicembre 2016 - 11:57 | di Vincenzo Comi

Corso di alta formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento, Università Mediterranea

Grande successo per il Corso di Alta Formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento svoltosi grazie alla sinergia oramai consolidata tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria, Palmi e Locri, che ha visto oltre 35 professionisti tra commercialisti ed avvocati, impegnati in un percorso formativo che li ha portati ad acquisire la qualifica di “Gestore della Crisi da sovraindebitamento”.

Formatori e consegna degli attestati

Il Corso di Alta Formazione, grazie a stimati e riconosciuti formatori scelti tra magistrati, docenti universitari, dottori commercialisti ed avvocati, ha pienamente soddisfatto la richiesta formativa degli iscritti con le conoscenze teorico pratiche necessarie a gestire la innovativa quanto problematica tematica del sovraindebitamento anche mediante la presentazione di casi concreti e la presentazione degli strumenti operativi utilizzabili nella procedura prevista dalla legge n. 3 del 27.01.2012.

Venerdì 16 dicembre, nella bellissima cornice della tradizionale cena di gala per lo scambio di auguri tra i Commercialisti reggini, organizzata presso L’A Gourmet L’Accademia dello Chef Filippo Cogliandro, si celebrerà il raggiungimento di importanti traguardi professionali (25, 40 e 50 anni di professione) e la consegna degli attestati di alta qualificazione ed abilitazione, siglati dal responsabile del comitato scientifico e Direttore del Corso prof. Giovanni D’Amico – Ordinario di Diritto Privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria – e dal Dott. Stefano Poeta – Responsabile SAF Calabria e Basilicata sede Reggio Calabria, Palmi e Locri.

Il dialogo con il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia

Il Corso è stato anche occasione per rafforzare l’avviato dialogo tra i Commercialisti della provincia di Reggio Calabria, il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia – DiGiEc dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e le istituzioni cointeressate.

Essere Commercialisti è vivere la cultura, lo studio e la ricerca scientifica quindi, offrirla con professionalità, dignità e rettitudine morale.

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