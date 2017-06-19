Si è concluso il seminario “Dalle conoscenze alle competenze…”

Venerdì 16 giugno dalle ore 9.30, presso presso l’Aula teledidattica, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile – DIIIES dell’Università degli Studi Mediterranea, via Graziella, Feo di Vito, a Reggio Calabria si è tenuto un seminario scientifico, organizzato dalla Sezione Territoriale AICA Calabria con il patrocinio del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile – DIIIES dell’università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Associazione Culturale Format di Reggio Calabria.

Sono stati oggetto di interesse gli interventi del prof. F. Buccafurri, che ha introdotto i lavori, dell’ing. C. Rindone, del prof. V. Barrile, del Presidente AICA Calabria dott. R. Marafioti, del prof. C. Cosentino e dei collaboratori V. Gallo e P. Daniele. Obiettivo dell’incontro è stato quello di divulgare il Digital Manufacturing, ovvero un contenitore di Certificazioni che definiscono un percorso di apprendimento rivolto a quel mondo della tecnologie in continuo divenire, pertanto in questo contenitore verranno aggiunte di volta in volta nuove certificazioni per restare al passo con le necessità di formazione dal mondo dell’Industria 4.0.