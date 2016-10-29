Si rinnova l’appuntamento con la Marcia della Pace Armo-Aretina
Il 1° novembre i giovani in cammino da Aretina ad Armo per la XVI Marcia della Pace, tra conferenza, marcia e momento di convivialità
29 Ottobre 2016 - 19:41 | di Redazione
Giorno 1 novembre 2016, rispettando il consueto appuntamento, si svolgerà la XVI edizione della Marcia della Pace.
Si tratta di una manifestazione che nasce dalla sinergia organizzativa della Parrocchia Maria SS. Assunta di Armo, della Parrocchia Santa Maria della Cattolica dei Greci, dell’associazione Attendiamoci ONLUS e della Cooperativa Agricola “Comunità Sant’Arsenio di Armo”.
La simbologia della marcia consente di diffondere un messaggio di vivida speranza in luoghi macchiati un tempo dal sangue, nella suggestiva cornice naturalistica propria delle frazioni di Armo ed Aretina.
Attraverso la metafora dei giovani in cammino, si vuole dimostrare la volontà di rinnovamento, la condivisione di interessi ed intenzioni, proponendo ai giovani stessi, protagonisti della giornata, l’occasione di confronto, di ascolto di testimonianze di rilievo, di stimolo a crescere in una cultura di sviluppo delle proprie risorse al fine di diventare, a loro volta, testimoni di eccellenza ed accompagnare i più piccoli verso una “santità possibile”.
Questo il programma della giornata:
ore 17.00 Aretina – Conferenza dal titolo “Chiamati a…chiamati per…chiamati da…”
Interverranno Suor Claudia Mundo e il prof. Giuseppe Zimbalatti
ore 18.30 Marcia Aretina-Armo
ore 20.00 Armo – Momento di convivialità
Sarà un’occasione per testimoniare come la Santità sia possibile se, insieme, ci si mette in cammino!
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