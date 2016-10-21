Siclari: ‘Nuovo presidente Arena figura autorevole e di alto profilo’

“Ance Reggio Calabria, in tutte le sue componenti, saluta con grande soddisfazione la nomina di Maria Grazia Arena a presidente del Tribunale di Reggio. La figura indicata dal plenum del Csm per questo gravoso e delicato incarico, rappresenta una garanzia assoluta di serietà, competenza e autorevolezza”.

E’ quanto afferma il presidente di Ance Reggio Calabria, Francesco Siclari che aggiunge: “La dottoressa Arena porterà all’interno del Tribunale di Reggio un bagaglio di esperienza di altissimo profilo frutto della profonda conoscenza del distretto reggino, tanto nel settore civile che in quello penale, maturata nel corso di questi anni. In questa fase così complessa per l’intero sistema giustizia – prosegue il numero uno dei costruttori reggini – che deve fare i conti carenze di organici e un più generale riassetto organizzativo, è di fondamentale importanza, specie per una realtà territoriale come quella reggina, poter contare su una guida sicura, affidabile e di indiscusso spessore umano e professionale. Alla dottoressa Arena – conclude Siclari – rivolgiamo l’augurio più sincero di buon lavoro per questa nuova e importante sfida e siamo convinti che anche grazie al suo operato sarà possibile dare ulteriore slancio al percorso di crescita sociale e civile che vede protagonista il territorio, nel segno dell’affermazione dei principi di giustizia e legalità”.