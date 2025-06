Segnaletica pedonale assente sul Lungomare Falcomatà: appello dell’Associazione “Sensazioni Emergenti”

Riceviamo e pubblichiamo.

“Ci preme segnalare la necessità, in considerazione del periodo estivo e quindi di una maggiore frequentazione del nostro lungomare, della necessaria attenzione da parte del comune a creare una segnaletica di attraversamento pedonale che soprattutto nella parte bassa del nostro lungomare, manca in misura adeguata. Inoltre le poche strisce pedonali presenti sono da tempo sbiadite, per cui poco visibili agli automobilisti”.

“Si ritiene per la tutela dei pedoni, una maggiore presenza di tale segnaletica, che porterebbe a limitare la velocità dei mezzi automobilistici, aumentando così la sicurezza delle persone che proprio d’estate sono orientate ad usufruire del lungomare per godere di un momento di relax e di fresco serale.

Le strisce pedonali mancano anche in altre strade della città, come se queste non siano un modo per prevenire e nel contempo porre la giusta attenzione a chi giovane o anziano si trova a dover attraversare senza particolari pericoli, in quanto tutelato”, conclude l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti”