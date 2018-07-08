Sigaro, politica e libertà. Al Lido Comunale la presentazione di libro di Giachetti
Il 13 luglio al Lido Comunale di Reggio Calabria l'autore Roberto Giachetti presenta il libro 'Sigaro, politica e Libertà' con Irto, Callipo, Castorina e Falcomatà
08 Luglio 2018 - 09:46 | di Vincenzo Comi
L’associazione studentesca Universitaria Leonardo di concerto con Anci Giovani in data 13 Luglio 2018 alle ore 18.30 al Moony presso il Lido Comunale di Reggio Calabria presenta con l’autore Roberto Giachetti il libro Sigaro, politica e Libertà alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, del Presidente di Anci Giovani Nazionale Gianluca Callipo dell’Assessore al Bilancio della città Metropolitana Antonino Castorina e del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.
Modera l’incontro Adele Briganti Presidente della Commissione Politiche Giovanili della città Metropolitana di Reggio Calabria.
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