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“Il Signor Sindaco e la Città Futura”, il modello Riace in mostra a Vienna

All'Istituto di cultura italiana di Vienna una mostra fotografica di Gianfranco Ferraro racconta il modello Riace e accompagna un ciclo di incontri sull'integrazione

05 Luglio 2017 - 19:41 | di Vincenzo Comi

Mimmo Lucano, sindaco di Riace

Il modello di accoglienza e inclusione socio-economica di migranti e rifugiati rappresentato dal piccolo comune calabrese di Riace (Reggio Calabria) e dal lavoro del sindaco Domenico Lucano viene raccontato all’Istituto di cultura italiana di Vienna attraverso una mostra fotografica dal titolo “Il Signor Sindaco e la Città Futura”. I 25 scatti del fotografo calabrese Gianfranco Ferraro, curati dal critico fotografico Sandro Iovine e già esposti alla Biennale di Venezia nel 2016, fanno da cornice da ieri al 18 luglio 2017 ad un ciclo di incontri sulla integrazione dei migranti.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra l’ufficio delle attività economiche e ambientali dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa, l’Osce, e l’Istituto italiano di cultura di Vienna. La rassegna è un progetto che racconta la rinascita e la rivitalizzazione di un comune che poco più di 15 anni fa sembrava destinato a diventare un borgo fantasma.

fonte: ansa

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