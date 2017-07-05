“Il Signor Sindaco e la Città Futura”, il modello Riace in mostra a Vienna

Il modello di accoglienza e inclusione socio-economica di migranti e rifugiati rappresentato dal piccolo comune calabrese di Riace (Reggio Calabria) e dal lavoro del sindaco Domenico Lucano viene raccontato all’Istituto di cultura italiana di Vienna attraverso una mostra fotografica dal titolo “Il Signor Sindaco e la Città Futura”. I 25 scatti del fotografo calabrese Gianfranco Ferraro, curati dal critico fotografico Sandro Iovine e già esposti alla Biennale di Venezia nel 2016, fanno da cornice da ieri al 18 luglio 2017 ad un ciclo di incontri sulla integrazione dei migranti.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione tra l’ufficio delle attività economiche e ambientali dell’Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa, l’Osce, e l’Istituto italiano di cultura di Vienna. La rassegna è un progetto che racconta la rinascita e la rivitalizzazione di un comune che poco più di 15 anni fa sembrava destinato a diventare un borgo fantasma.

fonte: ansa