Il Leo Club Palmi apre il nuovo anno sociale con la riconferma di Simona Monteleone, sei nuovi soci e due incarichi a livello distrettuale

Il Leo Club Palmi affronta il nuovo anno sociale, eccezionalmente, con la riconferma della presidenza di Simona Monteleone.

Il nuovo direttivo del Leo Club Palmi per l’anno sociale 2016/2017 sarà così composto:

Presidente: Simona Monteleone

Vicepresidente e Segretario: Domenico Randazzo

Tesoriere: Sofia Zappone

Cerimoniere: Massimiliano Foti

Consiglieri:Federica Foti, Sofia Zappone, Giovanni Catania.

Essere “Leo” significa leadership, esperienza e opportunità pertanto, alla luce di ciò, ogni singolo socio è parte fondamentale di un club.

Sei nuovi soci per il ventennale

L’attuale anno inizia già pieno di soddisfazioni con l’entrata nel Leo Club di ben 6 nuovi soci: Gloria D’Agostino, Daniele Filippone, Rita Saffioti, Fabiana Gangemi, Dalila Saffioti e Domenico Antonio Savo presentati durante la charter night del club in occasione dei festeggiamenti del ventennale.

Inoltre il distretto Leo 108Ya, che comprende Calabria, Campania e Basilicata, di cui fa parte il Leo Club di Palmi, con a capo il presidente distrettuale Francesco Bagnato ha visto il conferimento di due eccellenti incarichi al club: Simona Monteleone in qualità di Referente per l’Area Calabria per il progetto “Sicurezza Stradale” e Federica Foti in qualità di coordinatore distrettuale del progetto “Ecceleo”.

La dichiarazione della presidente

Dichiarazione del Presidente, Simona Monteleone:



Sono orgogliosa di avere la possibilità di ricoprire nuovamente la carica da Presidente, orgogliosa sopratutto per la fiducia che i miei soci hanno riposto nei miei confronti.

Dopo un anno di successi su tutti i fronti, mi accingo a intraprendere questo nuovo anno sociale fiera dei nuovi ingressi avuti durante la charter night e orgogliosa di aver festeggiato, durante la mia presidenza, il ventennale del club, essendo stata tra l’altro, affiancata su tutti i fronti dal Presidente Lions, On. Avv. Armando Veneto.

Avendo accanto un direttivo compatto siamo già pieni di idee e pronti con nuove iniziative che andranno a incidere sul territorio ancora di più di quelle effettuate l’anno passato.

Fiera dei successi del mio club, vincitore del premio multidistrettuale per il progetto Tesn-kairos, mi auguro di proseguire il successo iniziato e di portare maggiormente in auge il Leo Club di Palmi aspirando a risultati sempre più eccelsi.