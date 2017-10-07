di Anna Biasi – Il XXV Simposio Meridionale di Anestesia e Rianimazione, fondato dal Professor Caminiti, serve a dettare gli ultimi protocolli e linee guida sia nel campo dell’anestesia che della rianimazione. Presente al convegno anche il Professore Foti del Policlinico di Monza, massima autorità mondiale nel trattamento Ecmo, il quale mette a conoscenza dei protocolli che a Monza seguono, riuscendo a ridurre la mortalità in pazienti con polmoniti bilaterali, sepsi o Ards quasi del 75%. Anche la Calabria assieme alla Basilicata sta attivando una rete per il trattamento in Ecmo, grazie a tali contatti e scambi di conoscenze.

Sepsi e resistenza agli antibiotici

Altro fondamentale dramma dei rianimatori risultano essere le Sepsi, con cui spesso si perdono pazienti, sempre causate dalle infezioni e dall’uso eccessivo di antibiotici che nel corso degli ultimi anni ha portato ad un drastico aumento di presenza di batteri resistenti ad essi.

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Oltre a trattare il comune e complicato problema di anestesia nel paziente obeso, vista la notevole percentuale e constatate le alterazioni dei regimi alimentari, tra i vari workshop, ossia laboratori teorici-pratici, risulta interessante quello su “Blocchi nervosi ecoguidati” tenuto dal Dott. Sandro Belvedere, Dirigente Medico UOC Anestesia e Rianimazione di Polistena e dal Dott. Marco Tescione, Dirigente Medico UOC Anestesia e Rianimazione Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che intende offrire agli anestesisti, alcuni strumenti culturali e pratici adeguati al miglioramento della propria attività clinica.

I blocchi, con tale metodo, sono molto meno invasivi rispetto a ciò che si usava negli anni precedenti e limitano le lesioni nervose. Scopo primo è stato quello di rendere semplice agli anestesisti la tecnica ecografica ed i vantaggi nell’esecuzioni di blocchi nervosi. La possibilità di seguire il percorso che compie l’ago è la garanzia migliore per schivare il danno a strutture anatomiche potenzialmente inevitabile con tecniche alla cieca.

Il dott. Marco Tescione che si occupa di formazione nell’ambito dell’anestesia locoregionale in Calabria e fa parte un gruppo di studio dell’anestesia in ortopedia, SIAARTI, Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva, soprattutto di ambito universitario con cui si cerca di affinare tutte le tecniche formative, postilla a fine workshop: “È stato un corso molto riuscito e partecipato. L’idea vincente è stata quella di integrare approccio teorico con annessa crescita nozionistica e approccio pratico. In 3 ore si è concentrato tutto il panorama dei principali blocchi locoregionali ecoguidati che consentiranno ai medici di entrare in sala operatoria e mettere in pratica tutto ciò che loro hanno acquisito. Dal punto di vista formativo c’è sempre più uniformità tra i congressi del Nord e del Sud, grazie anche alle società scientifiche. In passato si tendeva a privilegiare l’aspetto teorico mentre oggi si tende invece a favorire l’aspetto pratico che è possibile anche grazie al sostegno delle società di rappresentanza che forniscono i materiali giusti, mostrando ai discenti ciò che oggi rappresentano le ultime frontiere nel campo medico. Ci sono state moltissime domande da parte del personale medico, facendo utilizzare a turno i presidi, ecografo, aghi, e grazie soprattutto alla presenza di un modello umano è stato possibile visionare anche le varianti anatomiche. Vi è stata molta interazione tra i partecipanti, rispondendo alle tante problematiche e difficoltà degli anestesisti che incontrano e affrontano regolarmente nella quotidianità dell’attività professionale”.