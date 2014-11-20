Sindacato giornalisti della Calabria; soddisfazione del direttivo dell’associazione giornalisti reggini per la riconferma di Carlo Parisi
Il direttivo dell'associazione giornalisti reggini esprime soddisfazione per la riconferma del segretario del Sindacato dei giornalisti della Calabria
20 Novembre 2014 - 20:04 | di Redazione
Il Consiglio direttivo dell’associazione giornalisti reggini esprime soddisfazione per la riconferma di Carlo Parisi a segretario del Sindacato dei giornalisti della Calabria.
L’impegno di Parisi a difesa della categoria e dei colleghi non è mai venuto meno – sottolinea il direttivo dell’associazione. Un risultato straordinario quello ottenuto da Parisi, chiaro segnale della costante e quotidiana attività svolta in difesa dei diritti dei lavoratori. Il Consiglio direttivo dell’associazione esprime infine compiacimento per l’elezione di Massimo Calabrò e Maurizio Gangemi, Presidente e vicepresidente dell’associazione, nel collegio dei probiviri del Sindacato giornalisti della Calabria.s
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