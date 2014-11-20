Sindacato giornalisti della Calabria; soddisfazione del direttivo dell’associazione giornalisti reggini per la riconferma di Carlo Parisi

Il Consiglio direttivo dell’associazione giornalisti reggini esprime soddisfazione per la riconferma di Carlo Parisi a segretario del Sindacato dei giornalisti della Calabria.

L’impegno di Parisi a difesa della categoria e dei colleghi non è mai venuto meno – sottolinea il direttivo dell’associazione. Un risultato straordinario quello ottenuto da Parisi, chiaro segnale della costante e quotidiana attività svolta in difesa dei diritti dei lavoratori. Il Consiglio direttivo dell’associazione esprime infine compiacimento per l’elezione di Massimo Calabrò e Maurizio Gangemi, Presidente e vicepresidente dell’associazione, nel collegio dei probiviri del Sindacato giornalisti della Calabria.s