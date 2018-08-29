Una straordinaria occasione di partecipazione civica, un evento di grande spessore istituzionale, un momento di confronto, di incontro, di discussione, una piattaforma politico programmatica partecipata ed autorevole, capace di mettere insieme il racconto del cambiamento della Città, in corso di evoluzione, insieme ai tanti progetti in fase di avvio che guardano ad una dimensione di rinascita del territorio.

E’ questo in Sintesi il bilancio della tre giorni “Sintesi, il villaggio delle idee per una Città che cambia” tenutasi nei giorni scorsi sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria. Una manifestazione che ha registrato uno straordinario successo di pubblico, richiamando l’attenzione degli addetti ai lavori, mettendo insieme i livelli istituzionali con le tante realtà di base che operano sul territorio cittadino, e coagulando in sé le migliori energie presenti in Città.

Migliaia di cittadini nonostante l’allerta meteo

Reggio Calabria ha dimostrato tutta la sua voglia di partecipare al processo di condivisione per il governo del territorio: nonostante le condizioni meteo un po’ incerte e l’allerta meteo in corso che non ha rassicurato sulla partecipazione ad un evento all’aperto, sono stati infatti migliaia i cittadini che hanno risposto presente alla chiamata delle Associazioni che hanno promosso l’iniziativa.

Un villaggio composito e variegato, che ha dato spazio a tre concerti, iniziative sportive e ludiche, mostre, interviste, presentazioni, spettacoli, incontri. E poi ben otto dibattiti in tre giorni, durante i quali si sono alternati al microfono più di cento soggetti, tra rappresentanti istituzionali degli Enti deputati al governo del territorio, esponenti della società civile, dell’associazionismo di base, del mondo sindacale, delle associazioni datoriali, degli ordini professionali, delle imprese e del commercio, delle realtà sportive professionistiche ed amatoriali, delle associazioni ambientaliste, delle pro loco, dei comitati e delle associazioni di quartiere. Un grande mosaico di voci, punti di vista, di racconti, proposte, presentazioni, che ha composto il disegno complessivo di una Reggio dinamica, attiva, vogliosa di partecipare e di esserci, capace di condividere e mettere in rete le migliori esperienze e valorizzare le sue capacità.

E’ questa probabilmente la vittoria più grande: non era forse mai accaduto infatti nella storia della Città che tutte queste realtà fossero sedute insieme allo stesso tavolo, occhi negli occhi, per discutere insieme dei programmi di sviluppo, condividendo strategie con l’obiettivo di costruire una risposta d’insieme alle tante questioni aperte con le quali le pubbliche amministrazioni locali si stanno confrontando in questi anni. SINTESI è stata il trionfo del civismo e della partecipazione, una piattaforma in grado di rappresentare lo stato dell’arte sui tanti lavori in corso e di gettare le basi per gli obiettivi da raggiungere nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Possiamo affermare con certezza che le aspettative avanzate alla vigilia di questo importante evento siano state ampiamente rispettate se non addirittura superate in termini di partecipazione e di capacità di elaborazione.

Il prossimo obiettivo: andare nei quartieri

Il prossimo obiettivo sarà andare nei quartieri. Dopo la straordinaria esperienza vissuta nella tre giorni del Lungomare e le tante energie positive liberate, SINTESI si trasformerà in un villaggio itinerante, iniziando un viaggio nelle periferie della città, per rinnovare le occasioni di ascolto, di proposta, per rappresentare ai cittadini le iniziative intraprese, i progetti in corso, i programmi per il futuro. Un dialogo che andrà ad intrecciarsi con le tante realtà virtuose presenti in città, con i comitati di base e le associazioni che hanno partecipato alla piattaforma civica di SINTESI e con tutte quelle che da ora in avanti vorranno aderire, con l’obiettivo di costruire insieme una Città diversa, una comunità che ha le idee chiare sul suo futuro e tutti gli strumenti per costruirlo.