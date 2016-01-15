Sirena, il cuscino che cambia pelle con un tocco – VIDEO

Più di trentamila visualizzazioni in quattro giorni per l'oggetto stravagante che ha conquistato il pubblico americano

di Alessandro Sica – Piu’ di 30 mila visualizzazioni in appena 4 giorni. E’ questo il numero che ha raggiunto in così breve tempo il video del cuscino “sirena”, chiamato così per le innumerevoli paillettes che gli consentono di cambiare colore ed aspetto.

Milioni di utenti incollati allo schermo. Protagonista il giornalista di origini italiane, Steve Noviello di Fox4 News, che si è imbattuto nell’incantevole ‘sirena’.

Il cuscino dal costo di 149 dollari è prodotto dall’azienda Aviva Stanoff Design, che ha venduto in breve tempo tutto lo stock a disposizione.

Noviello si è imbattuto nel “cuscino sirena” per caso, mentre faceva shopping: un oggetto stravagante, non proprio sobrio ed elegante. Anzi.

Il pubblico americano è stato quello più ipnotizzato dal cuscino che cambia colore con un tocco.

A nostro avviso il cuscino sirena per quanto stravagante non avrà un gran successo dalle nostre parti. Le donne e le famiglie italiane, ne siamo certi, preferiscono la qualità del made in Italy ad un prodotto di dubbia qualità proveniente dagli Stati Uniti.

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