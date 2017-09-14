L’incubo è finito: Teresa Trovato Mazza, la 28enne ferita gravemente da un colpo di pistola un anno fa, a Venezia, è tornata nella casa in cui è cresciuta in Calabria. Sissy, ha fatto ritorno ieri a casa ed è stata affidata alle amorevoli cure della sua famiglia che in questi mesi, non ha mai smesso di pregare e sperare al suo capezzale. Le condizioni della giovane agente penitenziaria sono ancora delicate e verranno monitorate costantemente nei prossimi giorni, ma la ragazza è finalmente fuori pericolo e si avvia verso la riabilitazione.

‘La principessa’ come la chiamano affettuosamente in famiglia, è stata vittima di un episodio inquietante dai contorni ancora da chiarire, ora, forse, con l’aiuto della stessa Sissy. Il 1° novembre del 2016, la 28enne fu trovata riversa nel suo sangue davanti all’ascensore dell’ospedale SS. Giovanni e Paolo, a Venezia, dove era andata per controllare una detenuta che aveva partorito. Venne ricoverata immediatamente in rianimazione dove arrivò in coma: il proiettile le aveva trapassato la nuca.

fonte: poliziapenitenziaria.it