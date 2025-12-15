Slalom Arangea-Gallina: i risultati ottenuti dai piloti della Scuderia Aspromonte
Un grosso in bocca al lupo e un augurio di pronta ripresa ad Antonino Albanese per l'inconveniente occorso in gara
15 Dicembre 2025 - 10:32 | Comunicato
Si è disputato domenica 14 dicembre, sullo spettacolare tracciato con vista sullo Stretto, lo slalom Arangea-Gallina, riproposto in calendario dalla Scuderia Aspromonte.
Contentissimo il Presidente Lello Pirino per la manifestazione riuscita sotto tutti i punti di vista: dalla sicurezza del percorso alla spettacolarità del momento agonistico, che ha visto molto soddisfatti i piloti e il numeroso pubblico presente a bordo strada. Un doveroso ringraziamento va alle istituzioni: Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Amministrazione comunale. Presenti allo slalom anche il presidente del Coni Regione Calabria Tino Scopelliti ed il dottore Bruno Porcino, da molti decenni impegnato nella promozione dell’automobilismo a Gallina, a partire dalle prime gimkane degli anni 70.
Giuseppe La Corte, portacolori della Scuderia Aspromonte, ha conquistato una storica vittoria assoluta al debutto sulla Elia Avrio-Suzuki del nipote Rosario Corsaro. Per lui anche uno speciale trofeo alla memoria di Battista Serpa, consegnato da Demetrio Frascati.
Ottimi risultati da parte degli altri numerosi portacolori della Scuderia Aspromonte:
- Giorgio Corsaro (SixtySeven-Suzuki): x assoluto e 1° di classe E2SC 1400
- Giovanni Moro (Fiat Cinquecento-Suzuki): 1° di classe E1 1150m
- Vincenzo Suraci (Autobianchi A112): 1° di classe S 1000
- Paolo Curci (Citroen Saxo): 1° di classe A 1600
- Domenico Megale (Fiat Seicento): 1° di classe A 1150
- Giovanni Puntorieri (Renault Clio Williams): 1° di classe N 2000
- Francesco Crucitti (Peugeot 106): 1° di classe N 1600
- Luigi Molinetti (Citroen Saxo): 3° di classe N 1600
- Rocco Musolino (Peugeot 106): 2° di classe N 1600
- Angelo Versace (Fiat Grande Punto): 1° di classe RSD Plus
- Demetrio Frascati (Peugeot 106): 1° di classe RS Plus 1400
- Giovanni Puntorieri (Citroen Saxo): 2° di classe RS 1600
- Michael Lombardo (Peugeot 106): 4° di classe RS 1600
- Michela Puntorieri (Citroen Saxo): 3° di classe RS 1600
- Saverio Mallamace (Peugeot 106): 2° di classe RS 1400.
La Scuderia Aspromonte esprime un grosso in bocca al lupo e un augurio di pronta ripresa ad Antonino Albanese per l’inconveniente occorso in gara.
La stagione agonistica volge quindi al termine, questo è stato l’ultimo slalom dell’anno in tutta Italia.
Appuntamento a tutti per un rombante 2026, con tante novità all’orizzonte.