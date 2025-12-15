Slalom Arangea-Gallina: i risultati ottenuti dai piloti della Scuderia Aspromonte

Si è disputato domenica 14 dicembre, sullo spettacolare tracciato con vista sullo Stretto, lo slalom Arangea-Gallina, riproposto in calendario dalla Scuderia Aspromonte.

Contentissimo il Presidente Lello Pirino per la manifestazione riuscita sotto tutti i punti di vista: dalla sicurezza del percorso alla spettacolarità del momento agonistico, che ha visto molto soddisfatti i piloti e il numeroso pubblico presente a bordo strada. Un doveroso ringraziamento va alle istituzioni: Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Amministrazione comunale. Presenti allo slalom anche il presidente del Coni Regione Calabria Tino Scopelliti ed il dottore Bruno Porcino, da molti decenni impegnato nella promozione dell’automobilismo a Gallina, a partire dalle prime gimkane degli anni 70.

Giuseppe La Corte, portacolori della Scuderia Aspromonte, ha conquistato una storica vittoria assoluta al debutto sulla Elia Avrio-Suzuki del nipote Rosario Corsaro. Per lui anche uno speciale trofeo alla memoria di Battista Serpa, consegnato da Demetrio Frascati.

Ottimi risultati da parte degli altri numerosi portacolori della Scuderia Aspromonte:

Giorgio Corsaro (SixtySeven-Suzuki): x assoluto e 1° di classe E2SC 1400

Giovanni Moro (Fiat Cinquecento-Suzuki): 1° di classe E1 1150m

Vincenzo Suraci (Autobianchi A112): 1° di classe S 1000

Paolo Curci (Citroen Saxo): 1° di classe A 1600

Domenico Megale (Fiat Seicento): 1° di classe A 1150

Giovanni Puntorieri (Renault Clio Williams): 1° di classe N 2000

Francesco Crucitti (Peugeot 106): 1° di classe N 1600

Luigi Molinetti (Citroen Saxo): 3° di classe N 1600

Rocco Musolino (Peugeot 106): 2° di classe N 1600

Angelo Versace (Fiat Grande Punto): 1° di classe RSD Plus

Demetrio Frascati (Peugeot 106): 1° di classe RS Plus 1400

Giovanni Puntorieri (Citroen Saxo): 2° di classe RS 1600

Michael Lombardo (Peugeot 106): 4° di classe RS 1600

Michela Puntorieri (Citroen Saxo): 3° di classe RS 1600

Saverio Mallamace (Peugeot 106): 2° di classe RS 1400.

La Scuderia Aspromonte esprime un grosso in bocca al lupo e un augurio di pronta ripresa ad Antonino Albanese per l’inconveniente occorso in gara.

La stagione agonistica volge quindi al termine, questo è stato l’ultimo slalom dell’anno in tutta Italia.

Appuntamento a tutti per un rombante 2026, con tante novità all’orizzonte.