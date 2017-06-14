“SmartArea 2.0”, nuova area di servizio di Villa San Giovanni est

La Romeo Vincenzo e figli, da oltre quarant’anni è attiva nella realizzazione e conduzione di stazioni di servizio e nella ristorazione commerciale con marchi di proprietà, decisa a voler innovare e diversificare la propria offerta sul canale autostradale, ha dato vita ad un nuovo modello di business, la prima “SmartArea 2.0” sulle highway italiane.

L’iniziativa è stata presentata oggi dal fondatore Vincenzo Romeo e dal Direttore Commerciale, Carmelo Romeo in occasione dell’evento di apertura della nuova area di servizio autostradale di Villa San Giovanni est, dove coesisteranno due differenti brand, il nuovo format di ristorazione in concessione “Gustososta” ed “R Petroli”che segna il debutto a marchio proprio della società nel settore Oil .

Dove si trova la nuova area di servizio

Il nuovo punto vendita si trova subito dopo lo svincolo di Villa San Giovanni lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, un’area di snodo tra significativi flussi di viaggiatori italiani e stranieri provenienti dalla Calabria e dalla Sicilia. “Si tratta di area di servizio che consente a chi viaggia in auto per lavoro e per piacere di poter godere di una sosta gastronomica di qualità e della tradizionale ospitalità calabrese “ ha dichiarato il fondatore Vincenzo Romeo.

“La R Petroli prosegue il progetto di crescita a livello nazionale e di consolidamento del rapporto con il territorio, nella nuova “SmartArea” che sorge su una superficie di 10.000mq, i nostri clienti troveranno servizi dedicati alla cura dell’auto, erogatori combo dove sarà possibile erogare gpl, benzina e gasolio sulla stessa isola, sistemi di pagamento eft-pos WiFi elimina code e terminali di piazzale intelligenti multimediali che gestiscono pagamenti con fuel card, mobile payment e campagne di fidelizzazioni personalizzate, inoltre l’area è dotata di Wi-fi free.

Per quanto concerne i servizi ristoro abbiamo progettato un luogo per la sosta, accogliente e che offre una vasta selezioni di prodotti da forno realizzati al momento con lievito madre e farine macinate a pietra, pane, pizze, focacce e specialità tipiche, tutto questo su una delle arterie autostradali più trafficate del mezzogiorno, l’A2 nella direzione nord, che abbraccia il traffico proveniente da due regioni, la Calabria e la Sicilia” ha dichiarato Carmelo Romeo Direttore Commerciale GustoSosta di Villa S.G. est si caratterizza per l’essenzialità e la cura che connotano tutti i punti vendita della Romeo Vincenzo e figli.

L’offerta di ristorazione di Gustososta

L’offerta comprende un area caffetteria a marchio Mauro Caffè, partner strategico che da oltre 65 anni seleziona e realizza le migliori miscele, il banco dolci con la pasticceria artigianale. Ci sono poi il corner “Sapuri” dove è possibile acquistare il meglio delle produzioni enogastronomiche calabresi e l’Area Pizza & Ripieni che si caratterizza per le preparazioni a vista e la produzione di diversi tipi di pane, focacce e pizze farcite con una selezione di verdure fresche di stagione, salumi e formaggi del territorio.

La nuova Area di Servizio di Villa San Giovanni Est impiega circa 25 collaboratori e sono attesi nei prossimi mesi estivi circa 1 milione e 300 mila clienti.