Soccer Xtreme, a Gallico lezioni di calcio individuale

Prenderanno il via lunedì 19 giugno i corsi di tecnica individuale organizzati dalla Soccer Xtreme.

Le attività si svolgeranno presso lo stadio “Lo Presti” di Gallico, in collaborazione con la scuola calcio Gallico Catona. Sono previsti tre allenamenti settimanali: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18 per tutto il periodo estivo.

Gli allenamenti sono aperti agli atleti e alle atlete di ogni categoria, dai primi calci alla prima squadra e hanno come obiettivo il miglioramento della prestazione sportiva sotto il profilo tecnico, tattico, fisico e mentale.

Gli atleti saranno suddivisi in base alle fasce d’età e potranno seguire allenamenti personalizzati settimanali o mensili e saranno seguiti da uno staff di allenatori abilitati presso il settore tecnico della Figc.

Per ogni informazione si può contattare il seguente numero 3467617403 o visitare la pagina Facebook Soccer Xtreme e il sito internet www.soccerxtreme.it