La Società Ginnastica Virtus Reggio all’evento ‘World Challenge’

La Società Ginnastica Virtus Reggio, dopo aver preso parte a 2 eventi Mondiali e 1 Europeo con la FIG, rappresentando la Calabria e la città di Reggio, vestirà nuovamente i colori dell’Italia all’evento “World Challenge” che si terrà a Lisbona dal 22 luglio al 26 Luglio.

Grande soddisfazione da parte del presidente Rocco Loprevite, della direttrice tecnica Rina Albanese e dai due Tecnici Carmen Loprevite, coreografa della performance che le ginnaste presenteranno in terra portoghese ed Enzo Costantino, responsabile della delegazione Virtus degli eventi internazionali che ha altresi’ ricoperto il ruolo di portabandiera per l’Italia in occasione dell’Eurogym 2018. Migliaia i ginnasti presenti a Lisbona, 7 le società che rappresenteranno l’Italia e la Virtus Reggio sarà una di queste. 11 le selezionatissime atlete, tutte pluricampionesse Italiane alcune già partecipanti alle scorse edizioni Mondiali; Arcudi Alessandra, Ambrogio Caterina, Battaglia Zoe, Ligato Aurora,Marika Fascì, insieme alle fortissime piccole di “casa” Alampi Martina, Benedetti Alice, Bottafava Sofia, Cannistrà Amgela, Corrado Arianna e Polimeni Rachele vivranno questa fortissima emozione e rappresenteranno il “Team Italia”.