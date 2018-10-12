Una serata esclusiva che ha visto la grande partecipazione dei reggini, stiamo parlando dell’evento degustazione che ha avuto luogo al Koma Restaurant, mercoledì 10 ottobre.

Il ristorante giapponese che i cittadini hanno imparato ad apprezzare e amare è stato infatti la location perfetta per una serata all’insegna del buon gusto. L’evento è nato in collaborazione con il Gusto della Passione di Giovanna Pizzi e con le Cantine Meran.

Un viaggio nel gusto dal Giappone alla Calabria

Ancora una volta il Koma Restaurant sorprende i suoi avventori con un viaggio emozionante nel gusto dal Giappone alla Calabria con ingredienti che i reggini utilizzano ogni giorno, combinati in ricette mai viste prima per dar vita a sapori unici. Durante la serata sono stati infatti proposti 10 assaggi di piatti ritrovabili nel menù del ristorante, tra questi: 3 antipasti di pesce, 3 antipasti di verdure, 2 secondi di pesce, 2 secondi di carne e il dolce, il tutto accompagnato dai vini Meran.

I fortunati partecipanti che sono riusciti a prenotare l’esclusiva cena al Koma, hanno avuto la possibilità di assaggiare quindi del tataki di tonnetto alletterato, usuzukuri (carpaccio) di gallinella e di polpo, edamame alla calabrese (fagiolini di soia saltati in padella con aglio e peperoncino), nasu dengaku (melanzana fritta e poi grigliata), tempura di funghi, saikyo yaki (merluzzo locale grigliato), hamburger di tonno, Kakuni (pancetta di maiale nero cotta nella soia), pollo teriyaki ed una gustosissima cheesecake di zucca e fagioli rossi.

Qualità e prezzi accessibili

Grazie a queste degustazioni i reggini hanno avuto modo di toccare con mano la professionalità, la qualità, la ricercatezza e la bontà dei piatti. Non lasciatevi incantare dai pregiudizi, al Concept Japanese Koma Restaurant è possibile vivere un’esperienza culinaria unica a prezzi accessibili, attraverso piatti studiati e creati secondo precisi equilibri.

“Assaporare i cibi con lentezza, scoprendo nuovi sapori. Ogni piatto che vi offriamo viene preparato con cura, sul momento e con estrema delicatezza. Quando verrete a trovarci vi chiediamo pazienza, in modo da offrirvi un servizio che possa soddisfare appieno il vostro palato. Lasciate a casa la fretta e mettetevi comodi per intraprendere un viaggio nel cuore del Giappone, tra le vie del gusto”.

Dove trovare il Koma Restaurant

Se siete alla ricerca di un viaggio enogastronomico alla scoperta della cucina giapponese più autentica in perfetta armonia con i prodotti della nostra terra potrete visitare la pagina Facebook Koma Restaurant, chiamare i numeri 0965/375221, 349/6701715 o recarvi in Via Crisafi 24/26.