Solidarietà dell’On.le Alessandro Nicolò ai giornalisti dell’Ora della Calabria

La chiusura di un giornale è sempre una sconfitta: la vicinanza di Alessandro Nicolò a giornalisti e dipendenti de l'Ora della Calabria e l'appello a una soluzione rapida

“La chiusura di un giornale rappresenta, in qualsiasi circostanza, una sconfitta. Nella fattispecie poi di un quotidiano, la sconfitta diventa particolarmente pesante e ci lascia perplessi non solo riguardo alla soppressione di un organo di stampa che contribuisce ad assicurare il diritto all’informazione ma anche rispetto al destino dei giornalisti e dei dipendenti, destinatari di una misura di licenziamento collettivo.

Esprimo quindi la mia sentita solidarietà a tutti i giornalisti ed i dipendenti de l’Ora della Calabria che, comprensibilmente stanno tentando da giorni di fare sentire la propria voce. Il chiaro messaggio da parte dei lavoratori giunge come un campanello d’allarme rispetto al rischio di dispersione di competenze ed esperienze importanti di giovani calabresi che si sono spesi, sempre con impegno, per garantire una continuità nel fondamentale servizio di informare quotidianamente i cittadini e di contribuire, con ciò, alla costruzione di una coscienza critica sui fatti.

L’auspicio è dunque quello di raggiungere una soluzione di buon senso che, superate le criticità, possa contenere i rischi di una nuova ondata di disoccupazione depauperando specifiche professionalità e che non venga altresì disperso, nelle pieghe della vertenza, il principio guida della libertà di stampa e di espressione del pensiero. Mi appello alla sensibilità delle parti coinvolte affinché si possa giungere ad una rapida soluzione della vertenza con esiti positivi.”