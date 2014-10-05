Solidarietà e vicinanza al Museo dello strumento musicale

Riggiu non vindiu mai ranu. Probabilmente sarà stato questo il pensiero più diffuso tra i reggini nel leggere del raid vandalico che nei giorni scorsi ha colpito il Museo dello Strumento Musicale, ennesimo attacco alla struttura museale e, più in generale, agli spazi di cultura, socialità e aggregazione “altra” nella nostra città.

Esprimere solidarietà, in questi casi, pare una stantia liturgia, una sequela di belle parole e di attestati di stima che si perdono con lo scemare dell’attenzione. Ma noi vogliamo comunque esprimere pubblicamente la nostra vicinanza per ribadire che al pessimismo diffuso e ben manifestato dal noto proverbio reggino, dobbiamo rispondere con la tenacia di chi, contro tutto e tutti, risponde alla violenza e all’arroganza ricostruendo quello che qualche stolto pensa facilmente di poter far scomparire.

Tenacia che sappiamo bene non mancare ai soci del Museo dello Strumento Musicale. c.s.o.a. Angelina Cartellac.s.c. Nuvola RossaCollettivo UniRC – AteneinRivoltaCobas Scuola – RC