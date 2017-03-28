Solidarietà e formazione: Tonno Callipo protagonista

“Lo sport come mezzo per favorire la crescita personale, l’autonomia e la piena intefrazione delle persone con disabilità intellettiva”. E’ questo l’obiettivo di Special Olympics, il programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi, ed adulti, con disabilità intellettiva. E all’interno di Special Olympics è partita la campagna #PlayUnified, sul campo e fuori.

La campagna creerà la prima generazione unificata che combatte l’inattività, la discriminazione e l’ingiustizia. Ed è in questo contesto che la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà protagonista domani a Rogliano (CS) al #PlayUnified promosso ed organizzato da Special Olympics Calabria. Una delegazione giallorossa parteciperà all’iniziativa domattina al Palazzetto dello Sport della cittadina alle porte di Cosenza. E sarà la seconda stagione consecutiva nella quale la Tonno Callipo sarà co-protagonista del #Play Unified Special Olympics Calabria.

E sempre domattina, lo staff tecnico della prima squadra, il capitano Manuel Coscione e il responsabile del settore giovanile giallorosso, Tonino Chirumbolo, parteciperanno ad un seminario di studi organizzato dal Dott. Antonio Ammendolia, responsabile dello staff medico della Tonno Callipo. Ammendolia, coordinatore didattico del corso di Laurea in Scienze Motorie all’Università di Catanzaro, ospiterà la delegazione giallorossa che avrà il compito di interagire con gli studenti sul tema, “Il Volley a 360 gradi”. Insieme ad Ammendolia, ci saranno dunque, il coach Waldo Kantor, il vice allenatore Antonio Valentini, il team-manager Giuseppe Defina e il preparatore atletico Pasquale Piraino.