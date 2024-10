Sorgonà: “Reggio, i veri eroi non sono i politici ma operatori ecologici ed i commercianti”

In una diretta postata su Facebook, Sasha Sorgonà porta alla luce quanto il lavoro degli operatori ecologici che stanno ripulendo la città sia da applausi.

“Nonostante a volte capiti che si ritrovino addirittura senza ricevere stipendi, gli operatori ecologici svolgono un lavoro encomiabile superando la mancanza di organizzazione sul fronte ecologico della gestione degli eventi. – Continua Sorgonà – Gli altri eroi di questa festa sono i commercianti, che da soli sono riusciti a creare sinergie affinché la gente potesse divertirsi e passare dei momenti di convivialità”

Secondo uno studio della camera di commercio di Milano lo street food genera lavoro e fatturati per 19 milioni di euro, Reggio ha quindi una strada tracciata per essere protagonista di questo mercato che sempre secondo questo studio attira anche i turisti. Oggi la scelta delle località da visitare per un turista su due viene influenzata dall’offerta enogastronomica.

Secondo uno studio del Prof. Sparkes per l’università di Cambridge ai tempi dei Greci un maialino costava 3 Dracme, questo permetteva sia ai poveri che ai ricchi di banchettare con salsicce, che fanno parte quindi della nostra tradizione culinaria. Perché quindi non iniziare a sfruttarla per creare del turismo virtuoso all’insegna delle tipicità enogastronomiche e culturali del nostro territorio?”, conclude il giovane imprenditore reggino.