Soseteg, l’eccellenza della formazione duale italiana nasce in Calabria

La Calabria sale sul podio dell’innovazione formativa nazionale. L’azienda Soseteg S.p.A. Società Benefit si è aggiudicata l’ottava edizione del Premio Nazionale di Eccellenza Duale, il prestigioso riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) per valorizzare i progetti più virtuosi di integrazione tra scuola e impresa.

Soseteg ha trionfato nella categoria “Apprendistato di I livello” grazie a un percorso formativo d’avanguardia sviluppato in stretta sinergia con il Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi”.

Questo progetto è stato citato come esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni scolastiche e tessuto produttivo possa generare competenze reali e occupazione qualificata direttamente sul territorio.

L’Ing. Walter Curatola, Presidente di Soseteg, intervenendo durante la sessione dedicata ai vincitori, ha sottolineato la missione sociale dell’azienda:

«Offrire ai giovani l’opportunità di fare esperienza all’interno dell’azienda è per noi fondamentale. Come Società Benefit, promuoviamo attivamente il valore delle iniziative sociali e questo premio riconosce un impegno concreto di cui siamo profondamente orgogliosi».

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo a Roma presso Villa Almone, residenza dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. L’evento, organizzato con il supporto del Ministero federale tedesco dell’Istruzione (BMBF) e del GOVET (German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training), ha visto la partecipazione di figure di rilievo come l’Ambasciatore Dr. Thomas Bagger e il Consigliere Delegato AHK Italien Jörg Buck.

Entrambi hanno ribadito come il modello duale rappresenti non solo una risposta alla carenza di personale qualificato, ma un vero e proprio pilastro strategico per connettere il mondo dell’istruzione a quello del lavoro.

L’edizione 2025 del Premio ha confermato la vitalità del sistema duale in Italia:

Partecipazione : 49 progetti candidati e 47 imprese coinvolte solo nell’ultimo anno.

: 49 progetti candidati e 47 imprese coinvolte solo nell’ultimo anno. Impatto storico : Dalla sua istituzione nel 2018, il concorso ha analizzato oltre 330 progetti e quasi 300 aziende.

: Dalla sua istituzione nel 2018, il concorso ha analizzato oltre 330 progetti e quasi 300 aziende. Opportunità: Sono state generate più di 4.800 occasioni formative per studenti e apprendisti su scala nazionale.

Con questo riconoscimento, Soseteg si afferma come modello di impresa capace di coniugare innovazione tecnologica, responsabilità sociale e visione di lungo periodo. Il successo dell’azienda calabrese dimostra che investire sui giovani talenti è la chiave per permettere al Sud Italia di affrontare con successo le sfide globali della competitività e dell’innovazione