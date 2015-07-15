sostengounsogno, venerdì la presentazione di Dreamlab

Venerdi 17 Luglio ore 18.30, presso Malavenda cafè di Reggio Calabria, si terrà un evento mirato alla presentazione di una nuova realtà imprenditoriale che nasce e cresce nella nostra bellissima Città: Dreamlab srls.

L’azienda Dreamlab e il progetto mammamenia.it

Dreamlab srls è una azienda fortemente voluta da due giovani reggini, Salvatore Salvaguardia e Menia Cutrupi e dal catanzarese Vito Caruso con l’obiettivo di creare impresa costruendo valore nel territorio. L’azienda sviluppa il progetto , costituito da una piattaforma capace di commercializzare cofanetti di coccole ( costituiti da una serie di servizi multisettoriali, integrati fra loro, capaci di donare un momento unico alla persona “coccolata”es. apericoccole, colazione di coccole e cena di coccole).

L’evento sarà anche un momento di condivisione con attori istituzionali e non. Il pomeriggio sarà arricchito dagli interventi della Dott.ssa Pirrello Angelica di Azienda Speciale IN.FORM.A e dall’Ing. Biacca Francesco, titolare di Evermind srl.

La campagna #sostengounsogno

Momento centrale dell’evento sarà la presentazione della campagna #sostengounsogno; tale campagna è già online e permette, mediante l’acquisto sullo shop ufficiale di , di diventare sostenitore di un Sogno e di vedere inserito il proprio nome su uno dei mattoncini della parete principale dell’ufficio Dreamlab. La campagna è una sfida contro chi considera la Calabria un posto privo di futuro, una sfida che Menia e Salvatore combatteranno, a testa alta, assieme a tutti coloro che, attraverso un piccolo gesto, trasformeranno un Sogno bellissimo in una realtà imprenditoriale fortemente innovativa e capace di creare valore per il territorio e per tutti coloro che ne fanno parte positivamente.