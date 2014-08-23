Sotto le stelle con Domenico e Chiara: il 25 agosto la presentazione dello spettacolo di beneficenza

Si terrà lunedì 25 agosto 2014 con inizio alle ore 11, presso la sala Biblioteca della Provincia di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo di beneficenza “Sotto le stelle con Domenico e Chiara”, in favore del sodalizio nato nel 2012 per tenere viva la memoria di Domenico Tortorici e Chiara Matalone, uccisi a Brescia nella notte tra il 3 ed il 4 marzo di due anni fa. La manifestazione avrà luogo mercoledì 27 agosto con inizio alle ore 21, nella cornice di CatonaTeatro gentilmente concessa dal direttore artistico Lillo Chilà.

All’incontro con gli organi d’informazione prenderanno parte il presidente della Provincia di Reggio, Giuseppe Raffa, l’assessore provinciale alla Cultura e alla Legalità Eduardo Lamberti Castronuovo, la consigliera di Parità Daniela De Blasio, il presidente dell’associazione promotrice “Amici di Domenico e Chiara” Nuccio Tortorici (padre di Domenico), il vicepresidente Dino Matalone (papà di Chiara), il direttore artistico dello spettacolo Gigi Miseferi.

Nell’occasione sarà presentato il cast artistico che si esibirà gratuitamente e saranno illustrati il programma della serata e le finalità dell’associazione “Amici di Domenico e Chiara”.