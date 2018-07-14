Oltre a gelati, pasticceria e catering, la Cremeria Sottozero propone una selezione di vini, anche calabresi, da gustare con vista mare nelle serate estive

“Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione.

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Oltre ai numerosi servizi di gelateria, pasticceria, catering e tant’altro, la Cremeria Sottozero offre ai suoi clienti una pregiata selezione di vini! Una novità di cui molti forse non sono a conoscenza ma che potrebbe allietare le vostre serate estive.

Esiste forse qualcosa di migliore che un posto vista mare, della bella compagnia ed un buon bicchiere di vino?

Per trascorrere dei momenti di vero relax il vino è quasi un must, per questo motivo Sottozero cerca di allietare le tue serate, tra le tante delizie e bontà, con la meditazione del gusto. Per tutti gli avventori sono disponibili vini rinomati, ma anche alcuni locali, per dar notorietà anche al nostro territorio.