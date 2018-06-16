Dal gelato ai cannoli, passando per le brioches col tuppo: alla Cremeria Sottozero la pasticceria unisce tradizione e innovazione per ogni occasione

Deliziosa e raffinata la pasticceria da Sottozero rappresenta un vero e proprio must.

Se da un lato il protagonista è quasi sempre lui, il gelato, è vero anche che il locale del centro città reggino punta gran parte della sua economia sui dolci e su una pasticceria fatta di antiche tradizioni ma sempre all’avanguardia.

Dalle soffici e gustose brioches col tuppo, fedeli compagne di granite e gelati, al cannolo a base di ricotta avvolto da una cialda croccante, passando per innumerevoli gusti di pasticcini.

Alla Cremeria Sottozero la tradizione è sempre accompagnata dall’innovazione, per questo al fianco dei tipici dolci da pasticceria potrete trovare anche qualcosa di un po’ più moderno ed in un certo senso “rivisitato”.

Non è forse anche la cucina un’arte?

Con i dolci realizzati dai maestri pasticceri di Sottozero potrai imbandire la tua tavola per le occasioni più importanti, ma anche allietare una domenica pomeriggio o migliore il tuo umore nelle giornate un po’ buie.

Soddisfa il tuo palato e condividi la dolcezza con i prodotti studiati e creati dalla Cremeria Sottozero!

Solo per banchetti aziendali, lauree, cresime, battesimi e compleanni prenotazioni al 349.7356727 oppure allo 0965.24170