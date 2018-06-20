Sottozero – Torte monoporzione: piccole nella taglia, grandi nel gusto
Le torte monoporzione della Cremeria Sottozero, storico locale del centro di Reggio, per concedersi un momento di dolcezza senza comprare una torta intera
20 Giugno 2018 - 11:19 | di Eva Curatola
Cremeria Sottozero non perde mai l’occasione di festeggiare insieme a te i tuoi momenti più importanti; che si tratti di un compleanno, un anniversario o una festa comandata, lo storico locale del centro città reggino ha sempre la risposta adatta ad ogni vostra esigenza.
Stare insieme nei momenti di convivialità più belli, è questa l’emozione che, da oltre 40 anni, motiva Sottozero ad offrirvi solo il meglio. Gustose torte gelato, semifreddo, cheesecake e tradizionali rivisitate. Alla Cremeria il gusto estetico è sempre accompagnato da quello culinario per dar vita ad un prodotto da far venire l’acquolina in bocca.
Non sempre però è festa e ci possiamo lasciare tentare dall’acquistare una delle gustose torte dei maestri pasticceri di Sottozero. Da qui nasce l’idea delle torte monoporzione. Perché acquistare un’intera torta senza un motivo particolare o privarsi di una cosa così buona per non vederla poi sprecata?
Con le innovative e pratiche torte monoporzione firmate Sottozero non dovrete più rinunciare ai vostri momenti di dolcezza e potrete scegliere tra un vasto assortimento di gusti che varia in base alla stagionalità ed alle festività.
Interrompi la routine quotidiana con qualcosa di fresco praticità e delizioso, rendi unici i tuoi momenti di pausa con le torte monoporzione di Sottozero!
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