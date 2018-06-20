Cremeria Sottozero non perde mai l’occasione di festeggiare insieme a te i tuoi momenti più importanti; che si tratti di un compleanno, un anniversario o una festa comandata, lo storico locale del centro città reggino ha sempre la risposta adatta ad ogni vostra esigenza.

Stare insieme nei momenti di convivialità più belli, è questa l’emozione che, da oltre 40 anni, motiva Sottozero ad offrirvi solo il meglio. Gustose torte gelato, semifreddo, cheesecake e tradizionali rivisitate. Alla Cremeria il gusto estetico è sempre accompagnato da quello culinario per dar vita ad un prodotto da far venire l’acquolina in bocca.

Non sempre però è festa e ci possiamo lasciare tentare dall’acquistare una delle gustose torte dei maestri pasticceri di Sottozero. Da qui nasce l’idea delle torte monoporzione. Perché acquistare un’intera torta senza un motivo particolare o privarsi di una cosa così buona per non vederla poi sprecata?

Con le innovative e pratiche torte monoporzione firmate Sottozero non dovrete più rinunciare ai vostri momenti di dolcezza e potrete scegliere tra un vasto assortimento di gusti che varia in base alla stagionalità ed alle festività.

Interrompi la routine quotidiana con qualcosa di fresco praticità e delizioso, rendi unici i tuoi momenti di pausa con le torte monoporzione di Sottozero!