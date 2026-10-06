Calabria, troupe Rai minacciata a colpi di pistola in aria: il racconto del giornalista

"Prima gli spari in aria, poi una vera e propria aggressione che ci ha costretti a fuggire velocemente" le parole di Di Tommaso

Momenti di forte tensione in Calabria, dove una troupe Rai impegnata nella realizzazione di un servizio televisivo sarebbe stata minacciata mentre si trovava a Botricello, in provincia di Catanzaro.

Protagonisti della vicenda il giornalista de La Vita in Diretta Giuseppe Di Tommaso e il videomaker Antonio Caligione, arrivati nel Catanzarese per approfondire il caso di Salvatore Giglio, scomparso due anni fa a Cutro. Nell’ambito dell’inchiesta sul suo presunto omicidio sono stati arrestati l’ex moglie e il figlio.

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Due colpi in aria, poi insulti e minacce

A raccontare quei momenti è stato lo stesso Di Tommaso attraverso un post pubblicato su Instagram.

“Prima due colpi d’arma da fuoco a breve distanza sparati in aria, poi una vera e propria aggressione che ci ha costretti a fuggire velocemente”, ha scritto il giornalista, definendo quella vissuta in Calabria una “giornata particolarmente difficile”.

Secondo la ricostruzione diffusa dal sindacato, Di Tommaso e Caligione, dopo aver raccolto alcune testimonianze, si erano fermati in un’area di Botricello per completare il servizio.

Proprio in quel momento avrebbero sentito due colpi d’arma da fuoco esplosi in aria. Poco dopo un’automobile sarebbe transitata ad alta velocità nelle loro vicinanze. Dalla vettura sarebbero arrivati insulti, minacce e l’intimazione ad abbandonare la zona.

Temendo che la situazione potesse degenerare, il giornalista e il videomaker si sono quindi rifugiati all’interno della propria auto, allontanandosi rapidamente.

Un episodio avvenuto mentre i due professionisti stavano svolgendo il proprio lavoro, raccogliendo testimonianze per ricostruire uno dei casi di cronaca che negli ultimi giorni è tornato al centro dell’attenzione in Calabria.

La redazione di CityNow esprime massima solidarietà dei confronti dei colleghi.