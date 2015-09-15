Special British Week: test gratuiti e social events. In premio un corso gratuito!

Dal 21 al 25 settembre test di inglese gratuito, serata cinema in lingua originale e musica dal vivo alla British School di Reggio Calabria, con sconti e un corso in premio

La BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria, in occasione dell’inizio dei nuovi Percorsi Formativi 2015 per gli adulti, organizza la “SPECIAL BRiTiSH WEEK 2015, la settimana ideale per iscriversi!”

Cosa prevede la settimana

Durante la settimana dal 21 al 25 settembre sarà infatti possibile:

effettuare gratuitamente il test di valutazione delle proprie competenze di inglese;

partecipare ai Social Events organizzati dalla Scuola;

beneficiare, in occasione della nuova e prestigiosa Membership con International House World Organisation, dell’offerta “My Future is International” che prevede: sconti fino a 150 euro per tutti gli iscritti adulti e la possibilità di ricevere in premio un corso gratuito presso la BRiTiSH SCHOOL!

Le attività sono aperte a tutti gli interessati e sono gratuite. La disponibilità dei posti è limitata ed è quindi necessaria la prenotazione.

Di seguito il dettaglio delle attività. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.britishschoolrc.com

Il dettaglio degli appuntamenti

Da Lunedì 21 a Venerdì 25 Settembre – “Test di Valutazione gratuito”-

Colloquio orale più eventuale test scritto per valutare le competenze di lingua inglese e definire il proprio livello di conoscenza iniziale.

When?: dalle 9:00 alle 20:00

Where?: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13

Mercoledì 23 Settembre – “AperiCine”

Proiezione film in lingua originale con sottotitoli in inglese: “Il discorso del Re – The King’s Speach”. Un po’ di pizza ed un buon aperitivo renderanno ancora più piacevole la serata.

When?: 19:30

19:30 Where?: BRiTiSH SCHOOL Reggio Calabria – Via Argine Destro Annunziata 13

Venerdì 25 Settembre – “Live Music Party”

Serata di chiacchiere, spuntini e buona musica dal vivo.

Tra tutti i partecipanti verrà estratto in premio un corso da 45 ore presso La BRiTiSH SCHOOL.