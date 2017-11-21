Si è svolta nei locali dell’Aula Magna del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” la presentazione del progetto per la realizzazione di un laboratorio permanente per la creazione di cartoni animati. L’ospite d’onore è stato il produttore cinematografico Sergio Manfio, fondatore del “Gruppo Alcuni”, una tra le maggiori e più importanti case di produzione di cartoni animati d’Europa che ha accolto con entusiasmo l’invito della Dirigente scolastica, professoressa Giuseppina Princi per mettere in atto l’interessante e innovativa proposta.

Il laboratorio di cartoni animati e i docenti referenti

Il progetto si realizzerà con l’ausilio dei docenti referenti Antonino Sergi, Domenica Strano e Maria Luisa Plutino e supervisionato dai fratelli Manfio, con l’obiettivo di coltivare talenti tra gli studenti del prestigioso Liceo offrendo, tra l’altro, future opportunità di lavoro.

Erano presenti all’incontro, accolti dalla Preside, oltre a una numerosa rappresentanza di studenti i compartecipanti del progetto, il produttore prof. Sergio Manfio, la prof. Orsola Latella, Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Vitrioli-Principe di Piemonte”, il prof. Gianfranco Neri, Direttore del Dipartimento D’Arte dell’Università Mediterranea, e qualificate autorità tra cui l’on. Nicola Irto, Presidente Consiglio Regionale della Calabria, l’on. Francesco Cannizzaro Consigliere Regionale, il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo Consigliere della Città Metropolitana, i lavori sono stati moderati dalla giornalista Daniela Gangemi.

I saluti delle istituzioni

Per i saluti istituzionali è intervenuto il consigliere metropolitano dr. Eduardo Lamberti Castronuovo, sempre vicino alle iniziative del Liceo Scientifico di Reggio Calabria, che ha sottolineato come il prestigioso “Da Vinci” rappresenta un’eccellenza nel panorama scolastico italiano e grazie all’esemplare guida della prof. Princi avrà modo di volare sempre alto attraverso ,tra l’altro, la valorizzazione dei talenti direttamente sul territorio.

L’on. Francesco Cannizzaro ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa di portata straordinaria per la comunità scolastica e per la Calabria, sottolineando come il prof. Manfio che spesso gira l’italia è stato colpito dall’accoglienza ricevuta dalla Scuola e dalle Istituzioni a comprova del fatto che la cultura riesce ad aggregare e a mettere insieme le classi dirigenti che hanno l’obbligo di accompagnare il percorso avviato dal Liceo Scientifico che pone, come sempre, al centro dell’azione politica i giovani e il loro futuro.

L’on. Nicola Irto nel porgere i saluti ha evidenziato che la Preside del “Da Vinci” non finisce mai di stupire non pensando che si potesse realizzare una sinergia così proficua tra scuola e casa di produzione raggiungendo due obiettivi : alternativa dell’attività didattica e la creazione di prospettive di lavoro per i giovani studenti, concludendo che” il Consiglio Regionale sosterrà il progetto”.

La presentazione del produttore Sergio Manfio

Il produttore prof. Manfio ha presentato in anteprima scene del film “Leo da Vinci missione Monna Lisa” che uscirà nelle sale italiane il prossimo 11 gennaio” insieme al cortometraggio del film animato, che narra la storia di Reggio tra mito e realtà: “La città riflessa” promosso e realizzato dal Liceo Scientifico in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Vitrioli -Principe di Piemonte” e con l’Università Mediterranea.

I lavori sono stati chiusi dalla professoressa Giusy Princi che ha ringraziato tutti per aver compreso l’importanza del progetto, che sicuramente sarà un altro tassello che coronerà l’impegno del Liceo per promuovere la cultura a tutti i livelli.

Foto di Emanuele Praticò